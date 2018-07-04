Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Belli Oldu

2018 yılının ilk döneminde ülkemizde satılan araç sayısı belli oldu. Altı aylık süreç içerisinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,92 azalan satışlar sonucunda 353.348 adet araç satışı gerçekleşti. Haziran ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,69 oranında düşüş yaşanması gözlerden kaçmadı.

Ülkemizde genel anlamda tüm araç türlerinin satışında bariz bir düşüş yaşanmış durumda. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı sezonuna oranla yüzde 18,64 azalarak 77.478 adet satış yapmayı başardı. Yalnızca Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarında ise 51.037'lik bir satış gerçekleşti.

Ayrıca 2018'in Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,69 azalarak 41.225 adete kadar geriledi. 2017'de 66.164 adet satış gerçekleşmişti. Peki ya binek araç ve SUV pazarının en çok satan modelleri hangileri oldu? İşte liste:

En Çok Satan Binek Araçlar

Renault Megane: 18 bin 406 adet satılmış

Fiat Egea Sedan: 16 bin 898 adet satılmış

Renault Clio: 14 bin 856 adet satılmış

Volkswagen Passat: 11 bin 337 adet satılmış

Honda Civic Sedan: 11 bin 62 adet satılmış

En Çok Satan Suv Araçları

Nissan Qashqai: 7 bin 669 adet satılmış

Dacia Duster: 6 bin 937 adet satılmış

Peugeot 3008: 4 bin 416 adet satılmış

Hyundai Tucson: 2 bin 998 adet satılmış

Honda CRV: 1740 adet satılmış

Alman Araçları Ne Durumda?

Son olarak Premium Alman arabalarına bakarsak, BMW’yi ayakta tutan 5 Serisi’nin satışları olmuş gibi görünüyor. SUV ailesinde ise yüzde 50 gibi bir düşüş yaşanmış. Mercedes-Benz ise özellikle C serisinde yüzde 50'lik bir düşüş yaşamış. Diğer modellerde de bu düşüş dikkat çekiyor. Aynı şekilde Audi üzerinde de yüzde 50 azalma olduğu gözlerden kaçmıyor.