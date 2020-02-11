Türkiye'de İnsanların Yüzde 92.7'si Cep Telefonu Kullanıyor

Cep telefonları özellikle akıllı telefonların ortaya çıkması ile hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Cep telefonlarının hayatımızdaki önemini, 2010-2018 yıllarını kapsayan Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Raporu ortaya koydu. Rapora göre Türkiye’nin yüzde 92.7’si cep telefonu kullanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde edilen bilgilere göre hazırlanan raporda, cep telefonu kullanım oranlarının yanında başka araştırmalar da yer aldı. Rapora göre Türkiye’de internet kullananların oranı yüzde 71 olarak belirlendi. Bu oranın 2010 yılında günümüze göre çok daha düşük bir oran olan yüzde 37.6 olduğu saptandı.

İnternet kullanım oranının artmasına rağmen internetin basında konuşulma sayısının ise günden güne düştüğü ve 2018 yılında 162 bin 116 adet olduğu belirlendi. Bununla birlikte cep telefonları ile ilgili basına yansıyan haberlerin ise 41 bin 290 adet olduğu görülüyor.

Rapor ile ilgili olarak dikkat çeken bir diğer nokta ise internet kullanımının cinsiyet bakımından dağılımı oldu. İnternet kullanım oranı erkeklerde yüzde 78.2 olarak tespit edilirken kadınlarda bu oran çok daha düşük oldu. Rapora göre kadınların internet kullanım oranı yüzde 63.9 olarak belirlendi.