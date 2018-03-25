Türkiye'de İnternetten Perakende Alışveriş Hızla Artıyor

Tüm dünyada ve özellikle ülkemizde kullanım oranı çığ gibi büyüyen internetten perakende ticareti bu yıl da büyümeye devam etti. Geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre yüzde 17 seviyesinde artış gösteren perakende alışveriş, şirketlere de yüzde 29 şeklinde bir yansıma gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından elde edilen bilgiler sonucunda ülkemizdeki internet ticaretinin çok büyük bir noktaya geldiğini görebiliyoruz. 2017'nin Ocak ayına oranla perakende satış hacim endeksi yüzde 10,7 artarak 96,6 seviyesine kadar yükseldi. Ayrıca internet perakendesinde en çok artış yaşanan sektörler gıda, içecek ve tütün olurken, onların hemen arkasında otomotiv yakıtı boy gösterdi. Bu sektörlerin sırayla yüzde 9,5 ve yüzde 7.6 artış gösterdiği kaydedildi.

Ayrıca söz konusu dönemin perakende ticaret endeksinde en çok elektrikli eşya ve mobilya satışları büyüme gösterdi. Yüzde 13,9 büyüme oranına sahip olan bu sektörleri yüzde 12.8 ile tekstil giyim ve ayakkabı satışları takip etti. Onun hemen ardından ise yüzde 11 büyüme seviyesiyle tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yer aldı.

Bunların dışında perakende ticarette cirolara göz gezdirdiğimizde, burada da büyük bir artış söz konusu. Yüzde 22.1 civarında büyümeyi başaran cirolardan en çok gıda, içecek ve tütün sektörü kazandırdı. Yine aynı şekilde bu üçlünün hemen arkasında otomotiv yakıtı satışları yüzde 19,6 seviyesinde boy gösterdi.

Gıda dışı sektörlerde yapılan perakende satışlardan elde edilen ciroları gösteren kazanca bakıldığında, internet üzerinden yapılan satışların yüzde 29,2 artması dikkati çekti.