Türkiye'deki İnternet Kullanımı İstatistikleri Yayımlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye'deki internet kullanımı istatistikleri yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre ülkemizde özellikle son 5 yılda internet kullanımı ciddi oranda arttı. Ülkemizdeki internet kullanımı oranları ile ilgili detaylar haberimizde.

Türkiye'deki İnternet Kullanımı İstatistikleri Hakkında Detaylar

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile internet kullanımı ciddi oranda arttı. Özellikle karantina döneminde internete olan talepte hiç olmadığı kadar artış yaşandı.

Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında çok sayıda şirket evden çalışma sistemine geçti. İşlerin dijital ortama taşınmasının ardından çalışanlar yapması gereken işleri internet üzerinden gerçekleştirdi ve toplantıları video konferans hizmetleri üzerinden yaptı. Karantina döneminde ise insanlar sevdikleri ile görüntülü olarak iletişim kurdu. Bu sebeplerden ötürü salgın döneminde internet hiç olmadığı kadar kullanıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre 2016 yılının Nisan ayında yüzde 61.2 seviyesinde bulunan 16 ila 74 yaş arasındaki internet kullanım oranı, 2017 yılında yüzde 66.8 seviyesine yükseldi. 2018 yılında yüzde 72.9 oranında artış yaşanırken 2019 yılında ise yüzde 75.3 oranında arttı. Ülkemizde internet kullanımı 2020 yılının Nisan ayı itibarıyla yüzde 79 olarak açıklandı. Sonuç olarak ülkemizde internet kullanımı 5 yılda %29 oranında artış gerçekleşti.

2016 yılının Nisan ayında her 100 evden 76 tanesi internete erişebiliyorken 2020 yılının Nisan ayında her 100 evden 90 tanesi internete erişebilme imkanına sahip oldu. İnternete erişim imkanına sahip olan evlerin oranı bu dönemde yüzde 18.8 oranında arttığı belirtildi.