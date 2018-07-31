Türkiye E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Göreve Hazır

E-Spor sektörü günümüzde her geçen gün büyüyüp gelişen bir sektör haline geldi. Dünyanın pek çok yerinde e-spor ligleri kuruluyor ve çeşitli e-spor turnuvaları düzenleniyor. Bu sektör o kadar önemli bir hal aldı ki bazı e-spor turnuvalarında milyon dolarlar seviyesinde ödüller dağıtılıyor.

Bu alanda ilk olarak akla gelen oyunlar ise Counter Strike Global Offensive (CS:GO) ve League of Legends (LOL). Örneğin geçtiğimiz hafta ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenen ELEAGUE CS:GO Premier 2018 isimli turnuvada birinci olan takıma 500 bin dolar ödül verilirken, dereceye giren diğer takımlara dağıtılan ödüllerle birlikte turnuvada toplamda 1 milyon dolar ödül dağıtılmıştı.

E-Spor’un en önemli özelliklerinden birisi de çok büyük izleyici kitlelerine ulaşabilmesi. E-Spor turnuvalarını e-spor arenalarında (e-spor için özel olarak dizayn edilen stadyumlar) izleyen seyircilerin yanısıra, turnuvaları internette Twitch gibi platformlar üzerinden canlı olarak takip eden milyonlarca izleyici de bulunuyor. Yine günümüzün en popüler oyunlarından PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) de geçtiğimiz hafta ilk major turnuvasını (ilk resmi büyük turnuvasını) düzenlemişti. Almanya’nın Berlin şehrindeki Mercedes-Benz Arena'da düzenlenen organizasyona, aralarında 1 Türk takımının da bulunduğu dünyanın farklı bölgelerinden 20 farklı takım katılmış ve turnuvada toplam 2 milyon dolar ödül dağıtılmıştı.

E-Spor’un yaygınlaşması ve giderek daha da önemli bir hale gelmesinin bir sonucu olarak, artık ülkemizde de e-sporun geliştirilmesi için önemli adımlar atılıyor. Bilindiği üzere bu amaçla ülkemizde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) isimli bir organizasyon kuruldu ve e-spor Nisan ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde resmi bir federasyon olarak temsil edilmeye başlandı.

Şimdilerde Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) yönetim kurulunun belli olduğu açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek federasyonun yönetim kurulunda iş, teknoloji ve spor dünyasından isimler yer alıyor.

Ağustos ayında çalışmalarına başlayacak Alper Afşin Özdemir başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulunda yer alan isimler aşağıdaki kişilerden oluşuyor:

"Esat Kahyaoğlu, Onur Aksu, Ali Erkin, Mete Tevetoğlu, Hakan Bahadır Baş, Bora Koçyiğit, Mehmet Fatih Kacır, Ahmet Kerim Nalbant, Mehmet Fatih Şafak, Emir Haktan Dişli, Emir Aral, Kemal Haydar Öztürk, Süleyman Basa, Mehmet Hanefi Tel, Ahmet Talha Karataş, Mustafa Eröğüt, Murat Yalçın Kırca, Cenk Üstündağ, Gürkan Parlakaç, Ahmet Tuna Şahin, Remzi Selim Oruç, Mertkan Üçüncüoğlu, Yunus Argan, Murat Şanlı Savaş."