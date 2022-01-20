Türkiye'nin En Hızlı İnternet Sağlayıcıları Belli Oldu

Speedtest tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcıları belli oldu. 2021 yılının dördüncü çeyreğine ait olan raporda ayrıca en yüksek ortalama internet hızına ulaşan akıllı telefon markaları, en düşük gecikme sunan şirketler gibi pek çok istatistiki bilgi yer aldı. Yayımlanan rapora ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Türkiye'nin En Hızlı İnternet Sağlayıcıları Listesi

TurkNet - 44,60 puan Türksat Kablo - 36,79 puan Turkcell - 34,51 puan Vodafone - 24,98 puan Türk Telekom -19,66 puan

Speedtest tarafından paylaşılan rapor, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde Türkiye'de en yüksek internet hızı sunan şirketleri gözler önüne serdi. Yayımlanan rapora göre TurkNet, 44,60 puan ile Türkiye'de en yüksek internet hızı sunan şirket olmayı başardı. Listenin ikinci sırasında ise 36,79 puan ile Türksat Kablo bulunuyor.

Turkcell, Speedtest tarafından paylaşılan listenin üçüncü sırasında yer aldı. Popüler sağlayıcı, gerçekleştirilen testte 34,51 puan aldı. Vodafone ise 34,51 puan alarak üçüncü sırada konumlandı. Vodafone'u 19,66 puan ile Türk Telekom takip etti.

En Hızlı Mobil İnternet Sağlayıcıları

Turkcell - 71,49 puan Türk Telekom - 41,19 puan Vodafone - 23,79 puan

Paylaşılan raporda ayrıca en hızlı mobil internet sunan sağlayıcıların listesi de yer alıyor. Listeye baktığımızda ilk sırada 71,49 puan ile Turkcell'in yer aldığını görüyoruz. 41,19 puan alan Türk Telekom, paylaşılan listenin ikinci sırasında yer aldı. Türk Telekom'u 23,79 puan ile Vodafone takip etti.

En Düşük Gecikme Sunan İnternet Sağlayıcıları

Türksat Kablo - 14 ms Turknet - 17 ms Turkcell - 20 ms Türk Telekom - 23 ms Vodafone - 35 ms

En Düşük Gecikme Sunan Mobil İnternet Sağlayıcıları

Türk Telekom - 27 ms Turkcell - 30 ms Vodafone - 49 ms

En Yüksek Ortalama İnternet Hızına Sahip Telefon Markaları

Apple - 59,20 Mbps Samsung - 45,02 Mbps Xiaomi - 41,13 Mbps Huawei - 38,56 Mbps

Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.