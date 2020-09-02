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Türkiye'nin En İtibarlı 10 Mesleği Belli Oldu

Yapılan bazı yeni araştırmalarla birlikte Türkiye'nin en itibarlı 10 mesleği belli oldu. Listedeki mesleklerin bazıları sizi şaşırtabilir!

Türkiye'nin En İtibarlı 10 Mesleği Belli Oldu -1
Berk Demirci
Berk Demirci -

İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde yürütülen 'Türkiye'de Çalışma Hayatı ve Meslekler Araştırması' sonuçlandı. Bu araştırma ile birlikte Türkiye'nin en itibarlı 10 mesleği de ortaya çıkmış oldu. İşte yapılan araştırmaya dair merak edilen detaylar!

Türkiye'nin En İtibarlı Meslekleri Hangileri?

Ülkemizde beş yıllık aralıklar ile yapılan bu araştırmanın ikincisi, bu yıl yapılmış oldu. Bu araştırma ile birlikte garip zamanlardan geçtiğimiz şu dönemlerde halk arasında en çok itibar gören mesleklerin hangisi olduğu da belli olmuş oldu. Bu noktada verilerin, size pek de yabancı gelmeyeceğini söyleyebiliriz.

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İşte Türkiye'de Çalışma Hayatı ve Meslekler Araştırması kapsamında Türkiye'nin en itibarlı 10 mesleği:

1- Tıp Doktorluğu

2- Hakimlik

3- Üniversite Profesörlüğü

4- Pilotluk

5- Büyükelçilik

6- Valilik

7- Diş Hekimliği

8- Yüzbaşılık

9- Generallik

10- Avukatlık

Eğer yapılan çalışmaya daha kapsamlı bir şekilde göz atmak isterseniz buraya tıklayarak Türkiye Yapı Araştırma Programı'nın resmi internet sitesine göz atabilirsiniz.

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Çalışma Hayatı Nasıl Değerlendiriliyor?

Aynı araştırmada vatandaşların şu an çalıştıkları işleri nasıl değerlendirdiği de soruldu. Buna göre katılımcıların yüzde 71 oranındaki kısmı yaptıkları işin değerlerine uygun olduğunu, yüzde 70 oranındaki kısmı ise yaptıkları işin iş yerinde takdir gördüğünü düşündüğünü vurguladı.

Katılımcıların yüzde 61 oranındaki kısmı çalıştıkları mesleği yalnızca para kazanmak adına yaptıklarını belirtirken, yüzde 64 oranındaki kısmı ise çalıştıkları yerde aldıkları ücretin gündelik yaşantılarını sürdürebilmek adına yeterli olmadığını dile getirdi.

Katılımcılar, iyi bir işte olması gereken üç özelliği ise şu şekilde sıraladı:

1- İş Garantisi

2- İyi Bir Kazanç

3- Ölüm Riski Olmaması

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Peki siz yapılan bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hangi işle meşgulsünüz ve yaptığınız işten memnun musunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

ETİKETLER: meslek meslek seçimi

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