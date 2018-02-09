Türkiye'nin En Büyük Bitcoin Borsası BTCTürk Satıldı

Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü Bitcoin alım-satım platformu BTCTürk, QNB Finansinvest’in CEO’su Özgür Güneri tarafından satın alındı.

Net Holding’in sahibi Besim Tibuk’un oğlu Kerem Tibuk tarafından 2013 yılında KKTC’de kurulan BTCTürk, ülkemizdeki en başarılı blockchain girişimlerimden bir tanesi.

Dünya Gazetesi'nden Jülide Yiğittürk Gürdamar’ın haberine göre, BTCTürk'ün yüzde 95'i QNB Finansinvest’in CEO’su Özgür Güneri tarafından satın alındı. Güneri, hem BTCTurk’ün hem de blockchain ve kripto para teknoloji hizmetleri sağlayan BTC Trader’ın CEO’su oldu.

2000 yılından bu yana QNB Finansbank Grubu bünyesinde çalışan ve son 5 yıldır QNB Finansinvest’de CEO olarak görev yapan Güneri, 1 Şubat 2018 tarihinde bu görevlerinden istifa ederek, BTCTürk'e katılmıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Güneri, BTCTürk bünyesine Ortak ve CEO olarak katılmaktan çok büyük bir heyecan duyduğunu söylerken, "Yeni yapımız sayesinde müşterilerimize şeffaf, güvenli, istikrarlı ve üstün kalitede hizmet verme hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. BTCTurk olarak sistem, altyapı, ekip, güvenlik gibi alanlara önemli yatırımlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Müşterilerin güvenine layık olabilmek için her zaman olduğu yüksek bir sorumluluk bilinciyle çalışacaklarını belirten Güneri, sektörün lideri olmaya devam edeceklerini ve kripto para piyasasının büyümesi için öncü rol oynayacaklarını söyledi.

BTCTürk ile Özgür Güneri arasındaki anlaşmanın maliyeti ise henüz açıklanmadı.