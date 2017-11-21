Türkiye'nin Mobil İnternet Harcaması Dudak Uçuklattı

"Türkiye Mobil İnternet Ekonomisi Raporu"na göre, Türkiye'nin mobil internet ekosisteminin geçen yıl yarattığı ekonomik değer, bir önceki yıla göre yüzde 18'lik artışla 103 milyar lira oldu.

Google Türkiye ve OC&C Strategy Consultants'ın hazırladığı rapor, internet dünyasının 2016 yılında oluşturduğu 103 milyarlık havuzun, Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 4'ünü oluşturduğunu ortaya koydu. Bununla birlikte, söz konusu değerin 2021 yılında 226 milyar dolara, 2023 yılında ise 289 milyar dolara çıkacağı ve milli gelirdeki payının artacağı ifade edildi.

2015'te yaklaşık 87 milyar lira olarak kayda geçen Türkiye'nin mobil internet ekosisteminin ekonomik değeri, milli gelirin yaklaşık yüzde 3,7'sini oluşturmuştu. Bu rakamın 54 milyar lirası Android işletim sisteminden geldi. Rapora göre, Google'ın Android uygulamasının ekosisteme sürekli desteği sonucu "Android Ekonomisi" 2023 yılına kadar daha da büyüyerek Türkiye'de milli gelirin yüzde 3,5'ine ulaşacak.

Türkiye'de 2013'ten 2016'ya kadar mobil penetrasyon oranı 3,1 puan artarak yüzde 94 seviyesine ulaştı. Mobil ve sabit geniş bant aboneleri toplamı üç yılda yüzde 23 büyüyerek, 2016 yılında; yüzde 83'ü mobil olmak üzere 62,2 milyon aboneye ulaştı.

Genç Nesil Önemli Bir Faktör

Akıllı telefon penetrasyonundaki artış sonucu, internet kullanımı bilgisayarlardan mobil cihazlara kaydı ve Türkiye'de önde gelen internet sitelerinin tarayıcı üzerinden ziyaret sayılarının en az yüzde 50'si şimdiden mobil cihazlarla yapılıyor. Öyle ki, mobil veri trafiği 2013'ten bu yana yılda ortalama yüzde 92 büyüdü ve 2016'da 102 milyon gigabayta ulaştı.

Google Türkiye Ülke Direktörü Bülent Hiçsönmez, akıllı nesnelerin hayatımıza girmesiyle birlikte internet kullanımının inanılmaz bir şekilde arttığını ve Türkiye'de genç neslin mobil internet ekonomisinin gelişmesi için önemli bir avantaj sağladığını belirtti.

Türkiye'de uygulama geliştiricilerinin sadece 80 milyonluk Türkiye pazarını hedef almaması gerektiğinin altını çizen Hiçsönmez, bütün dünya gözetilerek mobil uygulamalar geliştirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.