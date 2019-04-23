Türkiye Plastik Atıklara Boğulacak

Çevre kirliliği ile başı dertte olan ülkelerden bir tanesinin de Türkiye olduğunu söyleyebiliriz. Dünyanın en büyük çevre örgütü olan Greenpeace tarafından yayınlanan rapora göre, Çin'in yurtdışından plastik atık alımına 2018'de yasak koymasından hemen sonra artık Türkiye büyük bir plastik atık yuvası olacak.

Plastik atık ihraç eden ülkelere dikkat edildiğinde ilk 3 sırada; ABD, Almanya ve İngiltere'nin olduğu görülüyor. Japonya ise bu ülkelerden hemen sonra dördüncü sırada. Çin daha önceden bu ülkelerden atık ithal etmesine rağmen, buna bir son verme kararı aldı.

Türkiye'nin plastik atık ithalatı gittikçe artıyor

Dünyanın en büyük çevre örgütlerinden olan Greenpeace tarafından yayınlanan rapora dikkat edildiğinde; Türkiye'deki atık miktarının ciddi oranlarda arttığı görülüyor. 2016 yılının başında aylık 4 bin ton olan plastik atık, 2018 yılının başında 33 bin tona yükseldi.

Plastik atık konusunda Türkiye'nin herhangi bir ithalat kısıtlaması yapmasının beklenmemesine rağmen, henüz bir hamle gelmedi. Her ne kadar büyük çevre kuruluşları daha az plastik tüketimi gerektiği konusunda uzlaşsa bile, devletler buna pek yanaşmıyor.

Greenpeace yetkilileri, "Türkiye henüz kendi çöpüyle baş edemeyen bir ülke. Bu yüzden kontrolsüz çöp ithalatı Türkiye'nin kendi geri dönüşüm sisteminde var olan sorunların daha da artmasına neden olabilir. Türkiye başka ülkelerin çöpünde boğulmadan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, plastik atık ithalatıyla ilgili politikalarını gözden geçirmesini talep ediyoruz." dedi.