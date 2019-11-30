Türkiye Yapımı Filmler Gişede Çakılmaya Başladı

Sinema sektörü hepinizin tahmin edeceği üzere Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sektörlerinden bir tanesi. Bu sektörde bazıları büyük başarılar elde ederken kimileri ise büyük hayal kırıklıkları ile ayrılıyor. İşte haberimizin detayları.

Son günlerde birçok yapım vizyona girmeye başladı. Bunlardan en önemlileri Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz tarafından çekilen filmlerden oluşuyor. Cem Yılmaz tarafından çekilen Kara Komik filmler, gişede istediğini elde edememişti.

Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz düşüşe geçti

Seyircinin sinema salonu ile bütünleşmesini bütün yönetmenler ve sinemaseverler ister. Ancak son dönemlerde alınan bazı kararlar giderek bunun imkansız hale gelmeye başladığını gösteriyor.

Şahan Gökbakar arafından çekilen ve oynanan Recep İvedik filmi 6. serisinde istediği hasılatı elde edemedi. Normal şartlarda Recep İvedik filmleri 6 milyonun üzerinde izleme yakalıyordu. Ancak bu sefer istenilen olmadı. Aynı şekilde Cem Yılmaz da istediği başarıyı elde edemedi. Bunun en önemli nedeni olarak seyirciye bindirilen yük gösteriliyor.

Seyirci sayısı düşmesine rağmen gişelerde elde edilen kar büyük oranda artıyor. Bu durum seyirciye bindirilen yükü çok daha net bir şekilde gösteriyor. Peki sizce Türkiye yapımı filmler neden daha az izlenmeye başladı. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.