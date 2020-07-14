TÜRKVET Mobil Uygulaması ile Kurbanlık Bilgileri Anında Cepte

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kovid-19 salgını döneminde sağlıklı kurbanlık hayvan satın alınabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı TÜRKVET mobil uygulamasını sundu. Vatandaşlar telefonlarına ücretsiz olarak indirecekleri bu uygulama üzerinden kurbanlıklarla ilgili tüm bilgilere anında, kolayca ulaşabilecek.

Küpe Numarasını Girmek Yeterli Olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın küçükbaş ve büyükbaş hayvanları kimliklendirerek kayıt altına aldığı Hayvan Kayıt Sistemi (Türkvet) mobil uygulaması sayesinde kurban kestirecek vatandaşlar hayvanın yaş, aşı, sevk, doğum gibi tüm bilgileri telefonlarından anlık öğrenebilecek. Vatandaşlar, sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların küpe numarasını girerek sorgulama yapabilecek.

Cep telefonlarına indirilebilen Türkvet mobil uygulamasıyla yetiştiricilerin de il ve ilçe müdürlüklerine gelmelerine gerek kalmadan hayvanlarına ait kayıtları takip edebilmeleri ve daha sağlıklı bir veri tabanının oluşturulması ile kurum iş yükünün de hafifletilmesi hedefleniyor.

Kurbanlığın Tüm Bilgileri Anında Çıkacak

HaySag mobil uygulamasının geliştirilmiş sürümü olan Türkvet mobil uygulamasına ilişkin Erzurum Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erhan Çiftgül, “Vatandaşlar, hayvanın küpe numarasını TÜRKVET mobil uygulamasından sorgulatarak doğduğu tarihten bugüne kadar yapılan aşılama çalışmalarını, doğurduğu hayvan sayısı ve kurbanlık olup olmayacağını TÜRKVET'in mobil veya HaySag'ın uygulaması ile öğrenebilir.” dedi. Söz konusu uygulamanın hem hayvan alıcısına hem de satıcısına birçok açıdan fayda sunduğuna dikkati çeken Çiftgül, "TÜRKVET uygulamasıyla vatandaşlar, küpe numarasından sorgulattığı hayvanın dişi ise anne olup olmadığı, en son ne zaman doğurduğu, yaklaşan ve sonraki tahmini doğum tarihi gibi durumları kolaylıkla görebilecek." dedi.

TÜRKVET Mobil Uygulama İndir

Türkvet mobil uygulaması Android ve iOS uygulama mağazasından akıllı telefonlara yüklenerek kullanılabilecek.