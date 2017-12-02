Twitch ve Coca Cola 'AIDS' ile Mücadele İçin MOBA Turnuvası Düzenliyor

Twitch ve Coca Cola düzenledikleri MOBA turnuvasıyla AIDS ile mücadeleye dikkat çekecek. "İzle, Bağış Yap, AIDS ile Savaş" adını taşıyan sosyal sorumluluk projesinde iki dev 1 hafta boyunca işbirliği yapacak. Önemli miktarda bağış toplanması beklenen turnuva için diğer yayıncılara da destek çağrısı yapılıyor.

Yarın itibarıyla başlayacak turnuvada Arena of Valor isimli MOBA oyunu oynanacak. Tencent Games tarafından yaratılan oyunda DC Comics karakterlerinden takımlar kurulup arenaya çıkılacak ve 10 dakikadan kısa süreli savaşlarda oyuncular birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacaklar. Canlı yayınlar sırasında ise bağış kampanyasına dair bilgiler verilecek.

Twitch tarafından yayınlanan blogda, her 2 dakikada bir gençlere HIV virüsü bulaştığı belirtiliyor. Özellikle Sahra altı Afrika bölgesinde hayat kurtarıcı ilaçlara fazlasıyla ihtiyaç duyuluyor. Bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanacak bağışlarla, bu bölgede yaşayan ailelere HIV testi, danışmanlık, eğitim ve bakım hizmetleri verilmesi amaçlanıyor.

Yayınlara katılamayacak olsanız bile bu adrese tıklayarak AIDS ile mücadeleye destek olabilirsiniz. Eğer canlı yayınları takip etmek isterseniz de Arena of Valor oyununun Twitch kanalını takip edebilirsiniz.