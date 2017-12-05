Twitter, 2017'nin 'En'lerini Açıkladı!

Twitter, 2017’nin "en"lerini #ThisHappenedemojisiyle birlikte dünyayla paylaştı. 2017’de Twitter’da en çok beğenilen tweet, eski Amerika başkanı Barack Obama’nın Ağustos’ta attığı ırkçılık karşıtı tweeti oldu. Donald Trump Twitter’da en çok konuşulan lider olurken, Cristiano Ronaldo ise 2017’de Twitter’da dünyanın en çok konuştuğu sporcu oldu.

Aylık 328 milyon aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, bu sene de yılın 'en'lerini paylaştı. Hemen her olay hakkında duygu ve düşüncelerimizi paylaştığımız Twitter'da, yine milyarlarca kez tweet atıldı.

Twitter’dan gelen verilere göre, dünyada bu yıl liderler arasında en çok konuşulan isim Donald Trump oldu. Carter Wilkerson adlı bir kullanıcının Wendy’s fast food şirketi ile bir yıl boyunca bedava tavuk nugget’ı için kaç retweet gerektiğini sorarak başlattığı tweet, 2017’nin en çok retweet edilen tweeti oldu.

En çok beğenilen tweet ise, 4.5 milyon beğeni ile Barack Obama’nın ten rengi, geçmişi ya da inancı nedeniyle, kimsenin başka bir kişiden nefret ederek doğmayacağını ilan eden tweeti oldu.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 Ağustos 2017

Game of Thrones, 2017’nin En Çok Konuşulan Dizisi Oldu

Bu sene 7. Sezonuyla izleyicilerle buluşan Game of Thrones, 2017’nin Twitter’da en çok konuşulan dizisi oldu. Jon Snow için kötü biten 6. Sezon sonrası dizinin hayranları 7.sezonu iple çekiyordu. Göz açıp kapayıncaya kadar bitti hissiyatı veren dizi, buna rağmen en çok konuşulan diziler listesinde birinci sırayı kapmış durumda.

En çok konuşulan film ise Gal Gadot’un göz alan performansıyla ilkini aratmadığı Wonder Woman oldu. Onu Oscar töreninde yanlışlıkla “en iyi film” ödülü verilen müzikal film La La Land izledi.

Cristiano Ronaldo 2017’nin Twitter’da En Çok Konuşulan Sporcusu Oldu

Dünyaca ünlü Real Madrid’li Cristiano Ronaldo, 2017’de Twitter’da en çok konuşulan sporcu olmayı başardı. Twitter’ı etkin kullanmasıyla ön plana çıkan futbolcu, hayranlarıyla etkileşimiyle dikkat çekerken, ürünlerinin tanıtımı için de Twitter’da oldukça aktif.

Sporda en çok kullanılan hashtag “HalaMadrid” oldu. Madrid taraftarlarının sevindiklerinde kullandıkları aynı zamanda takımın marşı olan #halamadrid hashtagi, sporseverlerin en çok kullandığı hashtag olmayı başardı. 2017’de dünyada en çok konuşulan futbol takımı ise Manchester United oldu.

Türkiye'de En Çok Neler Konuşuldu?

Twitter'ın verilerine göre, bu yıl Türkiye'de en çok Beşiktaş konuşulurken en çok bahsi geçirilen hesap 11.7 milyon takipçiye sahip olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait resmi hesap @RT_Erdogan oldu.

Beşiktaş’ın Pepe, Medel ve Negredo gibi kariyerli oyuncuları transfer ederken başlattığı “Come To Beşiktaş” akımı da videolarla birlikte dünya ve Türkiye’de milyonlarca insana ulaşıp gündem oldu. Beşiktaş'ın ardından en çok etkileşime geçilen futbol takımı Galatasaray olurken, onu ezeli rakip Fenerbahçe izledi.

Twitter'da Türkiye'de 2017 yılında da ünlüler dünyasında en çok konuşulan isim skandallarıyla ünlü, genç şarkıcı Justin Bieber oldu. Kanadalı şarkıcıyı, Elçin Sangu ve Barış Arduç izledi.

Bu sene Türkiye'de ve dünyada yaşanan ve insan hayatını büyük ölçüde etkileyen depremler, yaşanan her olayın eş zamanlı konuşulduğu sosyal platform olan Twitter'da da konuşuldu. Depremi ise İzmir'deki terör saldırısında hayatını kaybeden ve birçok kişinin hayatını canı pahasına kurtaran Fethi Sekin ve 16 Nisan'da gerçekleştirilen referandum izledi.

Nusret ve Elon Musk

2017 gündemine damga vuran bir diğer olay ise ünlü işletmeci Nusret'in yediden yetmişe herkesi saran ünlü tuzlama hareketi oldu. #saltbae hashtag'iyle dünyaya yayılan hareket, Twitter'ın da en çok konuşulanları arasındaydı.

Atatürk Anıtkabir https://t.co/al3wt0njr6 — Elon Musk (@elonmusk) 8 Kasım 2017

Tesla'nın sahibi ünlü mucit Elon Musk'ın ülkemizi ziyareti ve Atatürk'ün sözünü paylaşması Twitter kullanıcıların en fazla yorum yaptığı konulardan biri oldu.