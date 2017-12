Twitter, 2017'nin 'En'lerini Açıkladı!

Twitter, 2017’nin "en"lerini #ThisHappenedemojisiyle birlikte dünyayla paylaştı. 2017’de Twitter’da en çok beğenilen tweet, eski Amerika başkanı Barack Obama’nın Ağustos’ta attığı ırkçılık karşıtı tweeti oldu. Donald Trump Twitter’da en çok konuşulan lider olurken, Cristiano Ronaldo ise 2017’de Twitter’da dünyanın en çok konuştuğu sporcu oldu.

Aylık 328 milyon aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, bu sene de yılın 'en'lerini paylaştı. Hemen her olay hakkında duygu ve düşüncelerimizi paylaştığımız Twitter'da, yine milyarlarca kez tweet atıldı.

Twitter’dan gelen verilere göre, dünyada bu yıl liderler arasında en çok konuşulan isim Donald Trump oldu. Carter Wilkerson adlı bir kullanıcının Wendy’s fast food şirketi ile bir yıl boyunca bedava tavuk nugget’ı için kaç retweet gerektiğini sorarak başlattığı tweet, 2017’nin en çok retweet edilen tweeti oldu.

En çok beğenilen tweet ise, 4.5 milyon beğeni ile Barack Obama’nın ten rengi, geçmişi ya da inancı nedeniyle, kimsenin başka bir kişiden nefret ederek doğmayacağını ilan eden tweeti oldu.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm