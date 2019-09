Twitter Bir Kullanıcının İsteği Üzerine Instagram Hesabı Açtı

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter, bir kullanıcısının isteği üzerine Instagram hesabı açtı. Kullanıcısını kırmayan Twitter, sosyal medya kullanıcılarının kalbine taht kurmayı başardı.

Miaa isimli bir Twitter kullanıcı geçtiğimiz günlerde "Instagram, kelimenin tam anlamıyla tweet'lerin ekran görüntüleriyle dolu ve bence Twitter, onları kendisi yapmalı." dedi ve Twitter'ı etiketledi.

Twitter yetkilileri çok vakit geçmeden Miaa isimli kullanıcıya "Merhaba! Bu tweet'i tanıtım malzemesi olarak kullanmak istiyoruz. Eğer herhangi bir itirazınız varsa bize bildirin" dedi ve Instagram hesabını açtı. Twitter, resmi Instagram hesabının kullanıcı adı her yerde olduğu gibi @twitter olarak belirledi.

Hi! We'd like to spotlight this Tweet in Twitter promo materials. Let us know if you have any objections!