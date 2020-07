Hacker Açıkladı: Twitter'da Bitcoin Dolandırıcılığı Nasıl Yapıldı?

15 Temmuz gecesinde Twitter tarihinin en büyük hack skandalı yaşandı. Çok sayıda ünlü ismin Twitter hesabı çalındı ve çalınan hesaplar üzerinden Bitcoin dolandırıcılığı yapıldı. Peki, bu hack girişimi nasıl gerçekleşti? Gerçekleşen korkunç olay ile ilgili detaylar haberimizde.

Apple, Bill Gates, Elon Musk, Apple, Bitcoin, Joe Birden, Kanye West, Jeff Bezos ve daha birçok kişinin Twitter hesabı hacklendi. Hacker, çaldığı Twitter hesapları üzerinden sahte twetler atarak takiprçilerden Bitcoin istedi. Bu sahte tweetlere inanan takipçiler, söz konusu Bitcoin cüzdanına para gönderdi.

Twitter, bugün 15 Temmuz gecesinde yaşanan hack skandalı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Twitter, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kirk kod ismine sahip bir hacker, TechCrunch sitesine Twitter'da gerçekleşen hack skandalı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kirk kod ismine sahip olan bilgisayar korsanı, yaptığı açıklamada, yalnızca Twitter çalışanlarının kullanabildiği yönetim aracına eriştiğini söyledi. Bilgisayar korsanının Twitter yönetim aracına nasıl eriştiği ise bilinmiyor.

Bilgisayar korsanı, yukarıda yer alan görselin Twitter yönetim aracı olduğunu iddia etti. Yukarıda yer alan görsele baktığımızda Twitter yönetim aracı üzerinden kullanıcıların e-posta adresi değiştirebilme, kullanıcıların hesaplarını askıya alma ve daha birçok işlev gerçekleştirilebiliyor.

Kirk kod ismine sahip bilgisayar korsanının bir sonraki adımı ise çaldığı hesapların yeniden kurtarılamaması için e-posta adreslerini sıfırlamak oldu. Bilgisayar korsanı, bir sonraki adımda çaldığı Twitter hesapları üzerinden sahte twetler atmaya başladı. Bilgisayar korsanı, bu yöntem ile yalnızca birkaç saat içinde 100 bin dolardan fazla para toplamayı başardı.

Twitter'a herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz bilinmiyor. 15 Temmuz gecesinde gerçekleşen Twitter tarihinin en büyük hack skandalı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaşanan bu hack olayı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

Internally, we’ve taken significant steps to limit access to internal systems and tools while our investigation is ongoing. More updates to come as our investigation continues.