Hacker Açıkladı: Twitter'da Bitcoin Dolandırıcılığı Nasıl Yapıldı?

15 Temmuz gecesinde Twitter tarihinin en büyük hack skandalı yaşandı. Çok sayıda ünlü ismin Twitter hesabı çalındı ve çalınan hesaplar üzerinden Bitcoin dolandırıcılığı yapıldı. Peki, bu hack girişimi nasıl gerçekleşti? Gerçekleşen korkunç olay ile ilgili detaylar haberimizde.

Apple, Bill Gates, Elon Musk, Apple, Bitcoin, Joe Birden, Kanye West, Jeff Bezos ve daha birçok kişinin Twitter hesabı hacklendi. Hacker, çaldığı Twitter hesapları üzerinden sahte twetler atarak takiprçilerden Bitcoin istedi. Bu sahte tweetlere inanan takipçiler, söz konusu Bitcoin cüzdanına para gönderdi.

Twitter, bugün 15 Temmuz gecesinde yaşanan hack skandalı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Twitter, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın farkına vardığımızda, etkilenen hesapları hemen kilitledik ve saldırganların gönderdiği Tweet'leri kaldırdık. Ayrıca tüm doğrulanmış hesaplar gibi (güvenliği ihlal edildiğine dair kanıt bulunmayanlar da dahil olmak üzere) çok daha büyük bir hesap grubu için kullanımı sınırladık, ancak bunu tam olarak araştırmaya devam ediyoruz." "Bu yıkıcıydı ancak riski azaltmak için önemli bir adımdı. Çoğu özellik geri yüklendi ancak başka işlemler de yapabiliriz. Güvenliği ihlal edilmiş hesapları kilitledik ve yalnızca güvenli bir şekilde yapabileceğimizden emin olduğumuzda orijinal hesap sahibine erişim için hesabı iade edeceğiz. Araştırmamız devam ederken dahili sistemlere ve araçlara erişimi sınırlamak için önemli adımlar attık. Araştırmamız devam ederken daha fazla güncelleme gelecek."

Twitter'da Bitcoin Dolandırıcılığı Nasıl Gerçekleşti?

Kirk kod ismine sahip bir hacker, TechCrunch sitesine Twitter'da gerçekleşen hack skandalı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kirk kod ismine sahip olan bilgisayar korsanı, yaptığı açıklamada, yalnızca Twitter çalışanlarının kullanabildiği yönetim aracına eriştiğini söyledi. Bilgisayar korsanının Twitter yönetim aracına nasıl eriştiği ise bilinmiyor.

Bilgisayar korsanı, yukarıda yer alan görselin Twitter yönetim aracı olduğunu iddia etti. Yukarıda yer alan görsele baktığımızda Twitter yönetim aracı üzerinden kullanıcıların e-posta adresi değiştirebilme, kullanıcıların hesaplarını askıya alma ve daha birçok işlev gerçekleştirilebiliyor.

Kirk kod ismine sahip bilgisayar korsanının bir sonraki adımı ise çaldığı hesapların yeniden kurtarılamaması için e-posta adreslerini sıfırlamak oldu. Bilgisayar korsanı, bir sonraki adımda çaldığı Twitter hesapları üzerinden sahte twetler atmaya başladı. Bilgisayar korsanı, bu yöntem ile yalnızca birkaç saat içinde 100 bin dolardan fazla para toplamayı başardı.

Twitter'a herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz bilinmiyor. 15 Temmuz gecesinde gerçekleşen Twitter tarihinin en büyük hack skandalı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaşanan bu hack olayı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.