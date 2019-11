Twitter CEO'su Google Yerine DuckDuckGo Kullanıyor

İnternetin yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı yıllarda arama motorları arasında mücadele vardı. Günümüzde ise Google’ın en çok kullanılan arama motoru olduğu kabul edildiği için arama motorları arasında eskisi gibi çekişme olduğunu görmüyoruz. Her ne kadar Google çok fazla kullanılsa da güvenlik gibi bazı sebeplerden dolayı internet kullanıcıları başka arama motorlarına yönelebiliyor.

Twitter CEO’su Jack Dorsey, Google’dan başka arama motoru kullandığını paylaştığı tweet’inde açıkladı. Özellikle Twitter gibi büyük bir platformun CEO’sunun Google yerine DuckDuckGo kullandığını açıklaması ilgi çekti.

Dorsey, “DuckDuckGo’yu seviyorum. Bir süredir varsayılan tarayıcım o. Uygulaması daha da güzel!” şeklindeki tweet’ini takipçileriyle paylaştı.

I love @DuckDuckGo. My default search engine for a while now. The app is even better!