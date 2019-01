Twitter CEO’sundan ‘Karanlık Mod’ Müjdesi!

Twitter kullanıcılarının yıllardır beklediği 'gerçek' karanlık temaya çok yakın bir zamanda kavuşabilir. Sosyal medya devinin CEO’su Jack Dorsey, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, karanlık modun yakında gelebileceğinin ipuçlarını verdi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin köşe yazarı Christopher Mims, her uygulamanın karanlık mod seçeneğine sahip olması gerektiğini belirten bir yazıyı kişisel Twitter hesabından paylaştı.

Söz konusu tweet’e, “Her uygulamanın kullanabileceği bir işletim sistemi düzeyi anahtarı olsaydı harika olurdu” cevabını veren Twitter CEO’su Jack Dorsey, Twitter’ın karanlık mod için garip bir mavi kullandığını söyleyen bir başka kullanıcıya ise, “Bunun hakkında konuşuyoruz. Düzelteceğiz.” ifadelerini kullandı.

Was just talking about this with @kayvz . Will fix.

Esasen Twitter’ın bir karanlık modu bulunuyor; ancak söz konusu tema siyah yerine koyu mavi bir renk şemasına sahip. Dorsey’in tweet’i, Twitter’ın yakında gerçek bir karanlık moda sahip olabileceğini gösteriyor.

Araştırmalar, siyah arka planların OLED ekranlı telefonlarda pil ömründen tasarruf sağladığını gösteriyor. Ek olarak, pek çok insan okurken göz yorgunluğunu azalttığı için siyah arka planları tercih ediyor. Dolayısıyla gerçek bir Twitter karanlık modu, tüm kullanıcılar için hoş bir güncelleme olacaktır.

Bu arada tüm bu gelişmeler yaşanırken Twitter, yeniden tasarladığı web sitesinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bununla birlikte, yeni tasarımı şu an için tüm kullanıcılar deneyimleyemiyor; ancak yeni web sitesinin ilerleyen günlerde dünya genelinde yayılması bekleniyor.

Yeni tasarım, kullanıcıların web sitesinde daha kolay gezinmelerini sağlayacak. Dikkat çeken değişikliklerden bir tanesi de özel bir emoji düğmesi. Bundan sonra masaüstünden paylaştığınız bir tweet’e dilediğiniz emojiyi kolayca ekleyebileceksiniz.

Twitter'ın yeni tasarımı hakkında daha fazla fikir edinmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:

A new https://t.co/fHiPXozBdO is coming.



Some of you got an opt-in to try it now. Check out the emoji button, quick keyboard shortcuts, upgraded trends, advanced search, and more. Let us know your thoughts! pic.twitter.com/G8gWvdHnzB