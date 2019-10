Twitter'da Rahatsız Edici DM'leri Engelleyebilirsiniz

Twitter, potansiyel olarak rahatsız edici doğrudan mesajları filtrelemek için geliştirdiği yeni özelliği kullanıma açıyor. Bir mesaj şüpheli bir içerik barındırıyor veya muhtemelen spam ise "ek mesajlar" klasöründe gizlenecek.

Twitter, özelliği test etmeye başladığını duyurmasından bir buçuk ay sonra, Doğrudan Mesajlar için spam ve kötüye kullanım filtresini yayınlıyor. Filtre Twitter'ın iOS, Android ve Web sürümünde mevcut olacak. Yeni özellikle birlikte takip etmediğiniz kişilerden gelen DM'ler farklı bir kutuda saklanacak.

Unwanted messages aren’t fun. So we’re testing a filter in your DM requests to keep those out of sight, out of mind. pic.twitter.com/Sg5idjdeVv