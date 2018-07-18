Twitter, Dünya Kupasının En Çok Konuşulanlarını Açıkladı

Twitter, Fransa’nın Pazar günü oynanan Dünya Kupası finalinde Hırvatistan’ı yenerek zafere ulaşmasının ardından, görkemli turnuvanın sosyal medyada nasıl yankı bulduğuyla ilgili çarpıcı istatistikler paylaştı.

Tam bir ay boyunca bir an olsun gündemimizden düşmeyen Dünya Kupası, nihayet sahibini buldu. İki güçlü Avrupa takımını karşı karşıya getiren final maçında, Fransızlar 4-2’lik skorla Hırvatları mağlup etmeyi başardı. Haliyle binlerce Fransız da Paris'in ünlü Champs-Elysees bulvarına akın ederek, tam 20 yıl sonra gelen dünya şampiyonluğunu sabaha kadar kutladı.

Birbirinden yetenekli futbolcular yeşil sahada top koştururken, sosyal medya ahalisi de boş durmadı elbet. Twitter, 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası sırasında, 115 milyar etkileşim gerçekleştiğini açıkladı.

19 yaşındaki Fransız yıldız Kylian Mbappé'nin Hırvatistan ağlarına gönderdiği gol sonrası yaşadığı sevinç.

Tahmin edildiği gibi, final maçı en fazla tweet alan müsabaka oldu. Brezilya’nın Belçika ve Meksika karşısındaki maçları ise sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Kylian Mbappé'nin Fransa'ya karşı Hırvatistan'a attığı dördüncü gol tüm Dünya Kupası'nın en çok konuşulan anı olurken, turnuva boyunca hakkında en fazla tweet atılan futbolcu ise tabii ki Neymar oldu.

2014 Dünya Kupası'nda yarı final maçında Almanya'nın Brezilya'yı 7-1 mağlup ederek yerin dibine soktuğu maçta tam 35,6 milyon tweet atılmıştı. Bu da söz konusu maçı şimdiye kadarki en çok konuşulan spor müsabakası yapıyor. Görünen o ki bu rekorun kırılması için Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’nı beklememiz gerekecek.