Twitter, Epilepsi Hastalarını Korumak için Hareketli Görselleri Yasakladı

Twitter, bazı kullanıcıların tweetlerinde kullandıkları görsellere karşı epilepsi hastaları için önlem aldığını açıkladı. Önlem dahilinde APNG türü dosyaların paylaşılmasını yasaklayacaklarını açıklayan Twitter, bu sayede hareket eden ve parlayan görüntülerden rahatsız olan kişilerin kendilerini platformda daha güvende hissetmelerini hedefliyor.

Sara olarak da bilinen ve nörolojik bir hastalık olan epilepsi, hastaların gördükleri şeyler nedeniyle nöbet yaşamalarına neden olabiliyor. ABD'de bulunan Epilepsi Derneği’nin açıklamalarına göre epilepsi hastaları ışığa karşı duyarlı oldukları için Twitter'da paylaşılan görüntülerin hedefi haline geldi.

Parlayan ve yanıp sönen ışıklara maruz kalmak gibi şeyler epilepsi hastalarının yüzde 3’ünde nöbetlerin yaşanmasına neden olabiliyor. Fotosensitif epilepsi olarak da bilinen bu durum, daha çok çocuklarda ve ergenlik döneminde olan kişilerde yaygın olarak görülüyor.

Twitter, herkesin güvenli bir Twitter deneyimi yaşamasını ve bu nedenle de artık APNG türü paylaşımların önüne geçeceklerini açıkladığı tweette, epilepsi hastaları da dahil olmak üzere hareket eden ve parlayan görüntülere karşı hassasiyeti olan kişilerin güvenlikleri için bunu yapacaklarını belirtti.

We want everyone to have a safe experience on Twitter.



APNGs were fun, but they don’t respect autoplay settings, so we're removing the ability to add them to Tweets. This is for the safety of people with sensitivity to motion and flashing imagery, including those with epilepsy. https://t.co/Suogtrop1u