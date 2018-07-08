Twitter İki Ay İçerisinde 70 Milyon Hesabı Sildi

Twitter son yıllarda, hatalı ya da sahte içerikleri yayınlanmalarından önce zamanında tespit edemediği için ve içerikleri kapsamlı bir biçimde filtreden geçirmediği için sıkça eleştiriliyordu. Ancak şirket giderek bu konuya daha çok önem vermeye ve bu alandaki çalışmalarını artırmaya başladı.

Bunun en son örneği olarak Twitter, platformdaki kötü amaçlı faliyetleri önlemek adına, geçtiğimiz iki ay içerisinde toplamda 70 milyon hesabı platformdan kaldırdığını açıkladı. Twitter’ın bu süre boyunca her gün 1 milyondan fazla hesabı platformdan sildiği belirtilirken, geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarındaki hesap silme oranının, Ekim 2017’deki hesap silme oranının iki katı olduğu ifade edildi.

Twitter bir süredir, istismarcı, küfürbaz ya da kötü amaçlı hesaplara karşı yeterince sert tedbirler almadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Ancak Twitter yeni politikaları gereğince artık sahte içerik yayan, kötü amaçlı hesapları çoğunlukla platformdan kaldırıyor ve bazı şüpheli hesapları da yakın takibe alıyor.

Geçtiğimiz ayki bir blog yazısında Twitter, güvenlik politikalarını iyileştirmek için çalıştıklarını ve “Sistemlerinin, her hafta 9,9 milyondan fazla potansiyel spam ya da otomatikleştirilmiş hesap tespit ettiğini ve bunlarla mücadele halinde olduğunu” söyledi.

Aylık kullanıcı sayısının 336 milyon kişi olduğu belirtilen Twitter'ın, 70 milyon kişinin hesabını çok kısa bir sürede platformdan kaldırmasının oldukça radikal bir karar olduğu ifade ediliyor. Bir Twitter sözcüsü de yaptığı açıklamada, şirketin bu yılki ilk çeyrek hissedarlar mektubunda, “Devam eden bilgi kalitesi çabalarının, aylık kullanıcıları olumsuz etkilediği ve bu durumun gelecekte de kullanıcı sayısını olumsuz yönde etkileyebileceği” şeklinde bir ifadenin yer aldığını söyledi.