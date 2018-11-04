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Twitter’ın Yeni Özelliği Futbolseverleri Sevindirecek

Twitter Yeni Özellik Futbol
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | Sosyal Medya

Twitter’da yeni hayata geçen futbola ayrılmış etkinlikli sayfalar sayesinde, Avrupa’nın öncü futbol liglerinde artık her maçın önemli anları canlı olarak takip edilebilecek. Twitter’ın yeni özelliğiyle Premier Lig, İngiltere Championship, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga liglerinin canlı takibi mümkün hale geliyor.

Etkinlik sayfaları, anahtar kelimeler aracılığıyla maça dair bütün Tweet'leri bir yerde toplayacak ve sohbete katılmak için bir hashtag kullanılmayacak. Herhangi bir maçtan bir saat öncesinde sayfalar canlı yayına geçiş yapabilecek. Böylece futbolseverler sayfanın üst kısımlarından gerçek zamanlı puanları takip edebilecek.

Futbolseverler için Öncü Yorumlar ve En Yeni başlıklarından oluşmak üzere iki farklı zaman çizelgesi olacak ve bu ikisi arasında seçim yapılabilecek. 'Öncü Yorumlar' penceresinde popüler hesaplardan atılan tweet’ler listelenirken (@SkyFootball, @GaryLineker, @ManCity, @Squawka gibi), 'En Yeni' penceresinde ise devam eden maç hakkında tüm Twitter kullanıcılarının attığı tweet’ler listelenecek.

Twitter’da bu tarz etkinlik sayfalarına ulaşmak için, Keşfet sayfasının altındaki Gündemde Neler Var? bölümüne bakmanız ya da aradığınız etkinliği arama çubuğundan kendiniz aratmanız gerekiyor.

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ETİKETLER: sosyal medya futbol twitter

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