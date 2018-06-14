Twitter, Kullanıcılara Kişiselleştirilmiş Haber Güncellemeleri Sunacak

Popüler sosyal medya platformu Twitter, yeni bildirim özelliğini duyurdu. ABD’li şirket, çok yakında kullanıcılara ilgi alanlarına göre oluşturulan kişiselleştirilmiş haber güncellemeleri sunacak.

Halihazırda dünyada neler olup bittiğine dair güncel kalmak isteyen kullanıcılara haber bildirimleri sunan Twitter, bu özelliğini daha da genişletiyor. Bundan sonra haber güncellemelerinin kişilerin ilgi alanlarına göre kişiselleştirileceğini açıklayan şirket, kullanıcıların ilgilerini çekmeyen bildirimler almayacaklarını söyledi.

Kişiselleştirilmiş haber bildirimleri, takip ettiğiniz ve etkileşim kurduğunuz hesap türlerine ve hangi konular hakkında tweet attığınız gibi şeylere bağlı olarak değişiyor. Telefonunuza gelen haber bildirimine dokunduğunuzda 'Keşfet' sekmenize yönlendiriliyorsunuz ve orada konuyla ilgili olan tweet'leri ve videoları için bir kolaj göreceksiniz. Benzer şekilde haber akışınızda da söz konusu paylaşımları görebileceksiniz.

"Zaman çizelgenizin en üstünde, tweet'ler ve videolar ile sizinle alakalı haberleri göreceksiniz” diyen Twitter, spor, ekonomi, siyaset ve sosyal alandaki gelişmeleri tek liste altında paylaştığı “Şimdi Oluyor” özelliğini, kişiselleştirilmiş haberleri de içerecek şekilde genişletmiş olacak.

Uygulama mağazalarında “haber” kategorisi altında konumlanan ve aylık 330 milyon üzeri aktif kullanıcısı bulunan Twitter, önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak bu güncelleme ile platformun haber kaynaklarına verdiği önemi bir kat daha artıracak. Şirket ayrıca, kullanıcıların attığı tweet'leri düzeltebilecekleri bir özellik üzerinde de çalışıyor.