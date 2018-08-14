Twitter Lite Uygulaması Türkiye’de Kullanıma Sunuldu

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, internete bağlanmakta sıkıntı yaşayan kullanıcılar için geliştirdiği "Twitter Lite" uygulamasını aralarında Türkiye’nin de olduğu 21 ülkede daha kullanıma sundu.

2GB / 3GB kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip ülkelere yönelik geliştirilen Lite sürümleri, son dönemde Facebook, Instagram, Spotify ve Uber gibi birçok popüler uygulama tarafından tercih ediliyor. Bu uygulamalardan bir tanesi de Twitter.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, 336 milyon olan aylık kullanıcı sayısını artırmak için gelişmekte olan pazarlara açılıyor. Bu amaçla geçtiğimiz yıl Twitter Lite sürümünü geliştiren ABD’li şirket, uygulamayı 25 ülkede kullanıma sunmuştu.

Twitter Lite, yaklaşık bir yılın ardından nihayet daha fazla bölgeye yayılıyor. Henüz tüm dünyada değil, ancak listeye 21 ülke daha eklendi. Halihazırda, Cezayir, Bangladeş, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Mısır, İsrail, Kazakistan, Meksika, Malezya, Nijerya, Nepal, Panama, Peru, Filipinler Sırbistan, El Salvador, Güney Afrika, Tayland, Tunus, Tanzanya ve Venezüella’da mevcut olan uygulama, bugünden itibaren Arjantin, Belarus, Dominik Cumhuriyeti, Gana, Guatemala, Honduras, Hindistan, Endonezya, Ürdün, Kenya, Lübnan, Fas, Nicaragua, Paraguay, Romanya, Türkiye, Uganda, Ukrayna, Uruguay, Yemen, ve Zimbabwe’de de kullanılabilecek.

Düşük segmentteki cihazlarda rahat çalışabilecek yalnızca 1 MB boyutuna sahip olan Twitter Lite, mobil veri miktarını en düşük seviyede tutuyor. Bu sayede kullanıcılara yüzde 30 daha hızlı bir Twitter deneyimi sunan uygulama, depolama tarafında tasarruf etmenizi de yardımcı oluyor. Tabii bu durum, lite sürümündeki özelliklerin kırpıldığı anlamına geliyor. Bildirimler, direkt mesajlar ve resim/video yükleme gibi daha birçok işlev uygulamadaki varlığını koruyor.

Twitter Lite, Android 5.0 ve üzeri telefonlarda ve tüm bağlantı koşullarında çalışıyor. Twitter Lite uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: