Twitter, Telefon Numaralarının Reklam Amaçlı Kullanıldığını Açıkladı

Twitter hesaplarının güvenliğini artırmak için iki faktörlü doğrulama kullanan kişiler için bazı kötü haberlerimiz var. Twitter, kullanıcılar tarafından paylaşılan telefon numarasına reklamverenler tarafından erişilebildiğini belirtti.

"Bu Bir Hataydı, Özür Dileriz"

Kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilen ve oturum açma sırasında akıllı telefona gönderilen SMS ile hesabı daha güvenli hale getiren iki faktörlü doğrulama, bildiğiniz üzere etkinleştirme sırasında SMS kodunun gönderileceği bir telefon numarasına ihtiyaç duyuyor.

Salı günü Twitter Destek sayfası üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre şirket, kullanıcılar tarafından güvenlik amacı ile verilen telefon numaralarının ya da e-posta adreslerinin reklam amaçlı kullanılmış olabileceğini keşfettiklerini açıkladı.

Büyük bir sosyal ağ platformunun güvenlik amacı ile kişisel bilgileri alıp daha sonra sessizce ya da yanlışlıkla başka bir şey için kullanması ilk defa gerçekleşmiyor. Geçtiğimiz sene de iki faktörlü kimlik doğrulaması ile kullanıcı verilerine erişen Facebook, bu bilgileri benzer amaçlar için kullandığını doğrulamıştı.

"Bu bir hataydı ve özür dileriz." açıklaması ile birlikte kullanıcılardan özür dileyen şirket, bu durumdan kaç kişinin etkilendiğini kesin olarak söyleyemeyeceklerini ancak şeffaf olmak amacı ile herkesin haberinin olmasını istediklerini belirtti.