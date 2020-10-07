Twitter'a Hiç Beklenmedik Bir Özellik Geliyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Twitter yeni bir özellik test etmeye başladı. Test edilen özellik kullanıcılar tarafından beğenilmeyecek gibi görünüyor. Twitter'ın yeni test etmeye başladığı özellik hakkında detayları sizler için bir araya getirdik.

Twitter Gruplanmış Toplu Takip Özelliğini Test Ediyor

Twitter'da bir kullanıcıyı takip etmeye başladığınızda uygulama size bir grup takip önerisi sunacak. Önerilen hesapların tümü tek bir dokunuş ile takip edilebilecek. Kullanıcılar ilgilerini çekmeyenleri kaldırabilecek ve böylece takip etmeyecek.

Twitter'ın algoritması muhtemelen önerilen hesapların listesini her birinin paylaştığı içeriğe göre oluşturuyor. Özellik şu anda çok az sayıda Android kullanıcısı ile test ediliyor. Test aşamasında olan özelliğin tüm kullanıcılara açılıp açılmayacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

Özelliğin görüntüsü sızdırıldı. Aşağıdan özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağına bakabilirsiniz. Sızdırılan görüntüden de anlaşılacağı üzeri "tümünü takip et" isimli bir buton bulunuyor. Bu buton ile önerilen kişiler toplu olarak takip edilebiliyor.

Özelliğin gereksiz bir özellik olduğu yönünde söylentiler bulunuyor. Sizler Twitter'ın test ettiği gruplanmış toplu takip özelliği ile ilgili neler düşünmektesiniz? Aşağıdaki yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Twitter indir butonuna tıklayarak Twitter uygulamasını cihazınıza kısa süre içerisinde ve kolayca indirebilirsiniz. Ayrıca Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.