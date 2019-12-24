Deloitte isimli araştırma şirketi, birçok farklı ülkenin Twitter ve Instagram kullanımlarına dair çeşitli anket yaptı. Binlerce kişiyle yapılan anket sonrasında Türkiye, Twitter ve Instagram kullanımında ilk sıraya oturmayı başardı.

6 farklı kıtada 22 binden fazla kişiyle yapılan araştırma sonuçlarına dair konuşan Deloitte Türkiye Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, "Cep telefonunda bulunan haberleşme uygulamaları incelendiğinde; Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram en sık kullanılan uygulamalar. Türkiye’deki kullanıcılar analiz edildiğinde günlük sosyal medya kullanımında 2017 yılına göre 6 puan artış göstermiş. Bu artışın da tüm yaş gruplarında olduğu gözleniyor. Twitter ve Instagram kullanımında Türkiye birinci sırada" dedi.

Sosyal medya kullanımında Türkiye yine birinci sırada: #SosyalMedya’yı diğer ülkelere göre daha çok seviyor ve kullanıyoruz. Cep telefonunda bulunan haberleşme uygulamaları incelendiğinde; #Facebook, #WhatsApp, Facebook Messenger ve #Instagram en sık kullanılan uygulamalar. pic.twitter.com/hZXr0nKJbE — Deloitte Türkiye (@DeloitteTurkiye) 24 Aralık 2019

Metin Aslantaş'ın açıkladığı verilere göre kadınların kullanım sıklığı oranları, erkeklere göre Snapchat’te 14 puan, Instagram ve TikTok’ta 12 puan daha fazla. Erkeklerin kullanımda kadınları geçtiği uygulamalar ise Twitter ve tanışma platformları.

​Araştırmaya göre market alışverişleri dijital ortama taşındı. Kullanıcıların yüzde 31’i ayda en az 1 kere market ve temel ihtiyaç alışverişlerini cep telefonlarından yaptı.Kullanıcıların yüzde 68’i şimdiye kadar en az 1 defa market ve yemek dağıtımı hizmetlerini kullandı.

Deloitte Global tarafından yayınlanan Mobil Kullanıcı Anketi 2019, bunların yanı sıra birçok farklı mobil kullanım verisini de içerdi.