Twitter Yeni Bir Etiket Sistemi Deniyor

Son dönemlerde, yoğun etkileşim alanlarla ilgili Twitter güncellemesi düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Bu seferki güncelleme ise daha çok yoğun etkileşim alanlarla ilgili olacak.

Twitter, kullanıcıların gönderildikten sonra tweetlerini düzenlemelerine izin vermek için farklı yöntemler denemesine izin veriyor. Ayrıca, test edilmekte olan başka bazı özellikler de bulunuyor. Bugün Twitter tarafından atılan bir tweet şu şekildeydi, “Twitter'daki konuşmaları takip etmenin ve bunlara katılmanın kolay olmasını istiyoruz. Cevaplar üzerindeki etiketleri test ediyoruz."

Twitter, yoğun etkileşim kazanan iletilerde karışıklık çıkmasını istemiyor

Özellikle de popüler hesapların yaptığı paylaşımların önemli bir bölümü çok fazla etkileşim alabiliyor. Bu etkileşimin çok fazla arttığı zamanlarda Twitter, karışıklık çıkmaması için bazı düzenlemeler yapıyor. Son olarak sosyal medya şirketi, etiketleme özelliğini kullanmaya karar verdi.

Burada üç farklı etiket kullanılacak. “Yazar” etiketi; belirli bir konuyu başlatan kişi tarafından tweetlenen cevaplara uygulanacak. Bu, kullanıcıların orijinal tweeti yazan kişiden, belirli bir cevabın gelip gelmediğini görmelerini sağlayacak. “Bahsedilen” etiketi ise, bir konunun orijinal tweetinde "tanıtıcı" olarak belirtilen bir Twitter kullanıcısının yanıtına eklenecek. "Takip" etiketi, bir yazı serisindeki orijinal yazarı takip eden bir Twitter üyesi tarafından tweetlenen yanıtta görünecek.

Bu etiketlerin tamamı, alt alta sıralanmış içeriklerde görülebilecek. Bazı durumlarda takipçilerden gelen yanıtlar o kadar çok oluyor ki, kullanıcılar bazen paylaşımın kimin tarafından yapıldığını bile unutabiliyor.

Şu an için bu etiketleri yalnızca sınırlı sayıda Twitter kullanıcısı görebiliyor. Yeni özellikler Google Play Store'da (v7.79) Twitter’ın en son sürümünde bulunmadığından, sunucu tarafında yapılan bir güncelleme ile yayına girecek gibi görünüyor. Twitter, bu yeni güncelleme ile birlikte gerçekten de karışıklığı engelleyebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.