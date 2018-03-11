UBER Aracına Silahlı Saldırı Düzenlendi

Son zamanların çok konuşulan şirketlerinden olan UBER'e bir saldırı daha düzenlendi. İstanbul'da meydana gelen olayda kimse yara almazken araç içerisinde maddi hasar olduğu belirtildi.

istanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Kanarya mahallesine yolcu almaya giden şoför Yunus Emre, bu sırada silahlı saldırıya maruz kaldı. Trafiğin bol olduğu ana caddeden ara sokağa girip yolu kısaltmak isteyen şoför, Halkalı'ya çıkmaya çalışıyordu. Ancak bu sırada tam olarak kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslarca araca vurulmaya başlandı. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Yunus Emre'nin arkasından dört el ateş edildi.

Silahtan çıkan mermilerin biri aracın arka tarafındaki yolcu koltuğuna geldiği belirtilirken, maddi hasar dışında bir sorunun olmadığı da ifade edildi.

Ayrıca saldırı sonrasında Kanarya Mahallesine gelen olay yeri inceleme ekipleri ve asayiş ekipleri, saldıran kişi veya kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Polis ekipleri etraftaki güvenlik kameralarını ve olayı görebilecek kişileri de soruşturmaya dahil etti.