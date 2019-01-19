UBER Araçlarına Zarar Veren 3 Kişi Gözaltına Alındı

İspanya'nın doğusunda bulunan Barselona'daki taksiciler, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER vb. şirketler için süresiz grev kararı almışlardı. Yapılan eylemler sırasında olaylar yaşandı. Yaşanan olaylara polis müdahale etti etmesine ancak araçlarda ufak çapta da olsa hasarlar meydana geldi.

Dün tüm gün boyunca çalışmayan taksiciler trafiği bloke ederek grev yaptılar. Taksiciler grev sırasında oradan geçen UBER ve Cabify gibi ulaşım hizmeti sunan araçların camlarını ve aynalarını kırarak kaportaları tekmelediler.

Polislerin müdahalesi sonucunda eylemlerde kamu düzenini bozmak suçundan 3 taksicinin gözaltına alındığı açıklandı. Cuma günü grev kararı alan taksicilerin istedikleri ise internet üzerinden ulaşım hizmeti veren şirketlere kısıtlama getirilmesi.

Katalonya özerk yönetimi tarafından kabul edilmeyen bu kısıtlama yüzünden grev kararı alan taksiciler "artık sabırlarının taştığını" savunarak, eylemlerinde "Katalonya hükümet binasını ateşe vereceğiz. Savaş, savaş, savaş" diye slogan attılar.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki taksiciler de buna benzer sebeplerden dolayı 21 Ocak Pazartesi gününden itibaren süresiz greve gitme kararı aldıklarını duyurdular.

Yaşanan olaylar hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce UBER mi Taksi mi? Bizlere düşüncelerinizi yorumlar bölümünden iletmeyi unutmayın!