Uber Çalışanlarından Grev Kararı!

ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Güney Amerika’daki Uber çalışanları Çarşamba günü grev yapma kararı aldı. Çalışanlar Uber’den daha iyi çalışma koşulları ve daha yüksek maaş talep ediyor.

ABD merkezli ulaşım ağı Uber, ABD’nin birçok bölgesinde grev nedeniyle bir süreliğine hizmet vermeyecek. Birleşik Krallık’taki Uber çalışanları da 07:00 ve 16:00 saatleri arasında ülkenin Londra, Birmingham, Nottingham ve Glasgow bölgelerinde Uber’in kullanılamayacağını duyurdu.

ABD’nin Los Angeles ve San Diego şehirlerinde 24 saatlik grev yapılacağı belirtilirken, New York’ta da 07:00-09:00 saatleri arasında Uber hizmetlerine erişilemeyeceği açıklandı. Bu kentlerin yanı sıra ABD genelinde Chicago, Philadelphia, Boston, Atlanta ve Washington’da da Uber hizmetlerinin kesintiye uğrayacağı bildirildi. Ayrıca Uber’e benzer şekilde ulaşım hizmeti veren Lyft’in de greve katılacağı belirtildi.

Halka Arz Öncesi Grev Kararı

Uber, yakın zamanda şirketi halka arz ederek 10 milyar dolar fon elde etmeyi amaçlıyor. Grev kararı da halka arz işlemleri gerçekleştirilmeden hemen önce uygulamaya sokuldu. Birleşik Krallık Bağımsız İşçiler Sendikası (Independent Workers Union of Great Britain / IWGB) özel sürücüler departmanı sekreteri Yaseen Aslam da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Birkaç yatırımcı, çok düşük maaşlarla çalışan sürücülerin haklarını sömürerek çok zengin olacak. Bugün, şirketin çalışanlarına yeterli maaş ödemeleri ve yönetimin Uber’in yasal olmayan eylemlerine müdahale etmeleri için buradayız."