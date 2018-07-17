Uber’den Sonra Scotty'ye de Ceza Kesildi

Uber’in motosikletli versiyonu gibi düşünülebilecek, Uber’e benzer bir uygulama olan “Scotty”, bir süredir İstanbul’da faaliyet gösteriyordu. Son olarak Scotty uygulamasını kullanan bir yolcu ve motor sürücüsü Taksim’de polis denetimine takıldı. Polis, hem sürücüye hem de yolcuya ceza kesti.

Taksim’de saat 15:00 sıralarında meydana gelen olayda, Scotty uygulamasını kullanan “34 KE 3482” plakalı motor sürücüsü Mehmet A., Bostancı’dan aldığı Berkan H.’yi Taksim’e getirdi. Yolculuğun sonunda Taksim Meydanı’nda, Berkan H. 70 liralık ücreti Mehmet A.’ya teslim ederken bu durum polislerin şüphesini çekti.

Duruma derhal müdahale eden polisler, korsan olarak yolcu taşımacılığı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine korsan olarak yolcu taşıdığı gerekçesiyle motor sürücüsü Mehmet A.’ya 3 bin 6 lira para cezası kesilirken, yolcu Berkan H.’ye ise korsan taşımacılık uygulamasını kullandığı gerekçesiyle 334 lira para cezası kesildi.

Scotty, aslında Uber’e oldukça benzeyen bir yolcu taşımacılığı uygulaması. Uber’de taşımacılık otomobil veya minibüslerle yapılırken, Scotty’de ise taşımacılık sadece motosiklet veya scooter’lar ile yapılıyor. “Motosiklet Taksi” olarak da adlandırılan Scotty, şehir trafiğinden kurtulmak isteyen herkese güvenli, ekonomik ve zamandan tasarruf sağlayacak bir ulaşım seçeneği sunuyor. Bir Türk uygulaması olan Scotty’nin kurucusu “Tarkan Anlar” isimli bir girişimci. Uygulama ilk olarak İstanbul’da kuruldu ve şimdilik sadece İstanbul’da hizmet veriyor.

Ancak gelen bu cezalar sonrası, Scotty uygulamasının ömrünün ne kadar olacağı ve sonunun Uber’e benzeyip benzemeyeceği de şimdiden merak edilmeye başlandı.