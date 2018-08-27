Uber, Elektrikli Scooter ve Bisiklete Yatırım Yapıyor

Kaliforniya merkezli Uber, dünya çapında pek çok ülkede ulaşım hizmeti veriyor. Ulaşım hizmetlerini şimdiye kadar çoğunlukla otomobil ve minibüslerle sağlayan Uber, ulaşım yöntemlerini çeşitlendirmeyi planlıyor.

Elektrikli scooter ve bisiklet ile ulaşıma yönelik yatırımlarını arttırmayı planladığını açıklayan Uber, kar kaybı yaşaması muhtemel olmasına rağmen bu planında ısrarcı görünüyor. Uber, geçtiğimiz yıl da Jump adlı bir elektrikli bisiklet firmasına yatırım yaparak, bu planı doğrultusunda adımlar atmaya başlamıştı.

Özellikle yoğun saatlerde 1 tonluk bir metal yığınının bir kişiyi 10 blok taşımasının oldukça verimsiz olduğunun altını çizen ve geleceğin bireysel ulaşımda olduğunu vurgulayan Uber'in İcra Kurulu Başkanı Dara Khosrowshahi, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Bireysel ulaşım türü, şehir içi seyahatlerde daha uygun ve kullanışlı. Gelecekte insanların daha sık kısa seyahatler yapacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Alınan bu kararların şirketin finansal durumunu nasıl etkileyeceği konusuna da açıklık getiren Khosrowshahi, "Kısa vadede maddi olarak belki de bizim için bir kazancı olmayacak ama stratejik olarak uzun vadede bu yatırımın tam olarak varmak istediğimiz nokta olduğunu düşünüyoruz." dedi.