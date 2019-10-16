UBER Mahkeme Kararı ile Engellendi!

UBER'e erişim engellendi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki faaliyetlerine son veren UBER'in mobil uygulamasına erişim engeli geldi. Gündeme bomba gibi düşen haberin tüm detaylarını sizler için derledik.

UBER'e Erişim Engeli!

Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin UBER'e erişimin engellenmesi için açtığı dava sonuçlandı. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, UBER'in haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti ve uber.com'a erişimin engellenmesi kararını verdi. UBER, Türkiye'de tamamen engellendi.

2014 yılı itibariyle İstanbul'da hizmet vermeye başlayan UBER, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da hizmetlerini durdurduğunu bildirmişti. UBER yetkilileri sadece Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğini açıklamıştı. Türkiye'de 4 milyondan fazla kullanıcının telefonuna indirdiği uygulamaya erişim engeli geldi.

Vatandaşlar artık UBER uygulaması üzerinden Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi çağıramayacak. UBER yetkilileri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 12,000 UberXL sürücü ortağı ile 6,000 şirketin UBER sayesinde gelir elde ettiğini söylemişti. UBER tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

UBER'e gelen erişim engeli hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!