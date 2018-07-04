Uber, Rakibi Careem ile Görüşmelere Başladı

Türkiye’de de hizmet veren Dubai merkezli “Careem”, Uber’e benzer bir şekilde taşımacılık sektöründe faliyet gösteriyor ve Uber’in en ciddi rakiplerinden biri konumunda. Bloomberg’in haberine göre, şu sıralar iki şirket bir anlaşma yapmak için masaya oturmuş durumda. Uber’in, Careem'in çoğunluk hissesini alarak Orta Doğu'daki operasyonlarını birleştirmek istediği söyleniyor. Ayrıca, bir satın alma ya da ortaklık gerçekleşmesi durumunda, Türkiye’deki Careem’in de bu durumdan etkileneceği ifade ediliyor.

Şu anda ön görüşme aşamasında olan iki şirket, farklı seçenekleri masaya yatırarak birleşmenin detaylarını belirlemeye çalışıyor. Görüşülen seçeneklerden birisi, ortaklık sonrası Careem yöneticilerinin markayı koruyarak işletmeye devam etmelerini kapsıyor. Uber ve Careem’e yakın kaynaklar, 2019’da halka açılma planları yapan Uber için bu görüşmelerin oldukça önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Uber daha önce de Güneydoğu Asya, Rusya ve Çin'deki operasyonlarını rakiplerine satarak küresel iş anlayışında satışla ilgili defteri kapattığını açıklamıştı. Careem ile devam eden görüşmelerde ise Uber’in şirketin yarıdan fazlasına sahip olmak istediği çeşitli kaynaklar tarafından doğrulanıyor. Uber’in istediği şekilde bir ortaklık kurulamaması durumunda, Uber’in Careem’i tamamen satın alabileceği de söyleniyor.

Careem, Kuzey Afrika'dan Pakistan'a uzanan coğrafyada 10'dan fazla ülkede ve 70 şehirde hizmet veriyor. Kullanıldığı ülkelerin büyük bölümünde pazar lideri konumundaki şirketin en büyük pazarı ise Suudi Arabistan. Ancak buna rağmen, 2016 yılında Uber'in 3,5 milyar dolarlık hissesini satın alan Suudi Arabistan devlet fonunun Uber’de bir ortaklığı bulunuyor. Suudi Arabistan’ın milyarder prensi “Prens El Velid Bin Talal”ın ise, yatırım aracı olan Kingdom Holding ve Suudi Telekom'un sermaye yatırım kolu STV aracılığıyla Careem’e yatırımlar yaptığı biliniyor.

Careem şu dönemde 500 milyon dolara kadar yatırım almak üzere çeşitli yatırımcılarla da görüşüyor. Careem’in beklediği yatırımların yapılması durumunda şirketin piyasa değeri 1,5 milyar dolara ulaşacak. Şirketin ayrıca, Ocak ayında halka açılmak amacıyla bankalarla görüştüğü de gelen haberler arasında. 2019 yılında halka açılmaya hazırlanan Uber ise bir yandan da ana pazarları dışında yer alan ülkelerdeki işlerini hafifletiyor. Geçtiğimiz yıl Rusya'da Yandex NV ile birleşen şirket, Mart ayında da Singapur merkezli Grab'in %27,5 hissesi karşılığında operasyonlarını devretmişti.