Uber-Taksi Kavgası Kamu Denetçiliği Kurumu’na Taşındı

Son dönemde İstanbul’daki taksicilerin şiddetine maruz kalan Uber, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) taşındı. Uber için yapılan başvuruda, bu uygulama kapsamında hizmet verenlere kesilen cezaların iptal edilmesi istendi.

KDK’dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu başvuruda, Uber sisteminin birçok ülkede kullanılan, akıllı telefonlara indirilen uygulamayla vatandaşın gitmek istediği her yere kolaylıkla servis ve taksi çağırabilen bir uygulama olduğu belirtildi.

Uber belgesi olan araç sahiplerine kesilen cezaların hukuk dışı olduğu ve iptal edilmesi gerektiğini söyleyen başvuru sahibi, Uber uygulamasının ödemelerinde kredi kartı veya nakit ödeme yapılabildiğini, gidilecek yerin fiyatının önceden bilindiğini böylece vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve ekonomik hizmet verdiklerini kaydetti.

En çok İstanbul'da kullanılan Uber’de plaka, sürücü adı gibi bilgilerin yolculara sunulduğunu ve vatandaşa kaliteli hizmet verildiğini belirten başvurucu, araçlarda tüm yetki ve izinlerin olduğunu ifade etti.

Başvuru sahibi, kesilen cezaların iptal edilmesi, gerekli hukuki düzenlemeler yapılana kadar ceza kesilmemesi, yetkililer tarafından Uber ve benzeri uygulamalar hakkında diğer servis ve taksicileri bilgilendirici çalışmalar yapılması talebinde bulundu.

KDK, şikayet başvurusunun incelendiğini ve en kısa zamanda karara bağlanacağını açıkladı.