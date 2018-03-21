Uber-Taksi Kavgasında Kazanan Uber Oldu

İstanbul’daki taksicilerin Uber’e olan nefreti, insanları zorla "Uberci" yaptı desek yeridir. Nitekim Uber uygulamasının telefonlara indirilme sayısı son 10 günde 5’e katlanarak 24 bin 500 oldu.Taksicilerin cephesinde ise durumlar pek iyi görünmüyor.

Uber-taksi anlaşmazlığı aslında çok uzun bir zamandır devam ediyordu. Ancak yaklaşık iki hafta önce bir grup taksicinin, müşteri gibi Uber uygulaması üzerinden araç çağırarak Uber sürücüsünü darp etmesiyle olaylar bambaşka bir boyuta evrildi.

Günden güne kontrolden çıkan olaylar, Uber aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda daha vahim bir hal aldı. Üstüne üstlük İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun tehditkar açıklamaları krizin tırmanmasına neden oldu.

Gazete Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, Uber-taksi savaşı plaka fiyatlarını vurdu. Krizden önce 1 milyon 680 bin TL olan plaka değeri, 1 milyon 500 bin liraya kadar geriledi.

Öte yandan Uber cephesi bu savaştan galip çıkmışa benziyor. Uber’in Türkiye verilerine göre; kriz başlamadan önce Uber’in iOS ve Android platformlarında indirilme rakamı 5 bin civarındayken, taksici şiddetinin başlamasıyla birlikte bu rakamlar hızlı bir şekilde artmaya başladı.

7 Mart 2018 itibarıyla 7 bin olan indirilme sayısı, günden güne katlandı ve 14 Mart 2018’de 24 bin 500’e çıktı. Sosyal medyanın Uber’e olan desteği, indirilme sayılarının artmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi olarak gösteriliyor. Zira sıradan vatandaşlardan sanatçılara, siyasetçilerden gazetecilere kadar birçok insan Uber’e destek vermişti.

Şu sıralar sular biraz olsun durulmuşa benziyor, ancak olayların tekrardan alevlenmesi tek bir kıvılcıma bakıyor. Dolayısıyla köprünün altından daha çok suların akacağını tahmin etmek pek de zor olmasa gerek.

Uber-taksi kavgasında sizce kim haklı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.