Uber, Türkiye'de Küçülmeye Gidiyor

Mobil odaklı taşımacılık hizmeti Uber, Türkiye’deki operasyonuyla ilgili olarak bir açıklamada bulundu. ABD merkezli şirket, gelecek dönemde UberXL segmentindeki araçların sayısını önemli ölçüde azaltacağını bildirdi.

Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile kısa zamanda Türk kullanıcıların favori ulaşım aracı olan Uber, geçtiğimiz yıldan bu yana tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Taksicilerle sık sık karşı karşıya gelen ve vergi vermediği için eleştiri oklarının hedefinde kalan Uber, bu eleştirilerin önünü kesmek adına geçtiğimiz yıl Maslak Vergi Dairesi'ne kaydolmuştu.

Türkiye’de dört milyonu geçkin kullanıcısı bulunan şirket, Türkiye operasyonuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Şu anki mevcut durumun UberXL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığı gerekçesiyle önümüzdeki dönemde XL araçların sayılarını ise önemli ölçüde azaltacağını belirten Uber, buna rağmen Türkiye’ye olan bağlarının devam ettiğini belirtti.

"Türkiye'deki şehirlerin Uber gibi yenilikçi teknolojilerin sunduğu yararlardan faydalanabilmesini sağlayan yeni çözümler bulmak için tüm yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz" ifadelerini kullanan ABD’li şirket, taksi ürünlerini aynı şekilde sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye pazarındaki varlığını devam ettirebilmek için yasal gereklilikleri bir bir yerine getiren Uber, geçtiğimiz yıl Türkiye'deki tüm mevcut UberXL sürücü ortaklarıyla birlikte e-Fatura sistemine geçiş yapmıştı.