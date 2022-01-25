Jedi: Fallen Order ve Apex Legends'ın arkasındaki geliştirici Respawn, Star Wars evreninde geçen üç yeni video oyunu yapıyor. 2019'daki Fallen Order'ın devam oyununun yanı sıra, Respawn ayrıca bir Star Wars birinci şahıs nişancı ve bir strateji oyunu da geliştiriyor. Üç yeni Star Wars oyunu yolda. İşte detaylar!

Respawn Entertainment Üç Yeni Star Wars Oyunu Geliştiriyor

EA, yeni Star Wars Jedi oyununun daha önce Fallen Order ve God of War 3 üzerinde çalışmış olan oyun direktörü Stig Asmussen tarafından yönetileceğini duyurdu. Bu arada isimsiz FPS oyunu, daha önce orijinal Star Wars: Battlefront oyunlarına, Star Wars: Force Unleashed'e ve ilk Medal of Honor'a katkıda bulunan Peter Hirschmann tarafından yönetiliyor. Oyun henüz erken geliştirilme aşamasında.

Respawn ayrıca XCOM ve Civilization serisinin geliştiricileri tarafından kurulan yeni stüdyo Bit Reactor ile işbirliği içinde yeni bir Star Wars strateji oyunu geliştirecek. Daha önce XCOM 2 ve XCOM: Enemy Unknown'da sanat yönetmeni olarak çalışan ve aynı zamanda Civilization serisine katkıda bulunan Greg Foerstch projeye liderlik edecek.

Hirschmann, “Lucasfilm Games ile yeni bir FPS üzerinde çalışmak benim için gerçekleşen bir rüya gibi” açıklamasında bulundu. Respawn'ın kurucusu ve yeni oyunları denetleyecek olan Vince Zampella ise, "Burada, Respawn'da büyük bir Star Wars hayranı olarak bulunuyoruz ve Lucasfilm Games ile yıllardır yapmak istediğimiz yeni oyunlar üzerinde çalışmaktan heyecan duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

EA, gelecek oyunlar hakkında beklenen çıkış tarihleri veya platformları hakkında herhangi bir detayı paylaşmadı, ancak üçü için de çalışmaların başladığını doğrulayabiliriz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Star Wars oyunları için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.