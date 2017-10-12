Ücretsiz iPhone 8 Sahibi Olmak İçin Koluna Dövme Yaptırdı

Günün en ilginç haberi Amerika’dan geldi. Arizona eyaletinde yaşayan Philip Harrison, ücretsiz iPhone 8 kazanmak için koluna T-Mobile dövmesi yaptırdı. Gerçi bizim insanımızın iPhone almak için böbreğini satışa çıkardığını düşününce, bu oldukça sıradan kalıyor.

Her şey 6 Ekim'de Philip Harrison’ın attığı tweet ile başladı: “Bana bir iPhone 8 verirseniz, herkesin görebileceği bir şekilde koluma T-Mobile logosunu dövme olarak yaptıracağım”

A deals a deal @JohnLegere, and the deed is done. I gave you my word, I'm forever representing team magenta #TattooForPhilip pic.twitter.com/UfxvkE70U4 — Philip Harrison (@philishadagrape) 9 Ekim 2017

Dünyanın en ünlü mobil operatörlerinden olan T-Mobile’ın CEO’su John Legere’ye ulaşan Philip Harrison, ücretsiz telefon karşılığında koluna bir dövme yaptırmayı teklif etti. Anlayacağız Amerikalı genç, ücretsiz bir iPhone sahibi olmak için sınırları bir hayli zorlamış.

Twitter’dan kendisine ulaşan genci kırmayan Legere, iddiayı kabul etti. Bunun üzerine koluna T-Mobile dövmesi yaptıran Harrison, amacına ulaştı ve iPhone 8’in sahibi oldu.

A promise is a promise! https://t.co/gMAz9BrCL3 — John Legere (@JohnLegere) 12 Ekim 2017

Tabii, Harrison’un neden iPhone X istemediği de en büyük merak konusu oldu. Sanırım, şansını fazla zorlamak istememiş. Zira, iPhone 8’in daha mantıklı geldiğini açıklayan Amerikalı genç, halinden oldukça mutlu olduğunu söylemiş.

Harrison, hayatı boyunca T-Mobile’nin ayaklı reklam panosu olacak. Bu durumda John Legere’den mutlusu yoktur herhalde.

Yine de dövme yaptırmak, böbrek satmaktan daha mantıklı gözüküyor. Fakat siz siz olun Türkiye’deki mobil operatörlere böyle meydan okumalarla gelmeyin. Zira eliniz boş dönebilirsiniz, benden söylemesi.