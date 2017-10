Ücretsiz iPhone 8 Sahibi Olmak İçin Koluna Dövme Yaptırdı

Günün en ilginç haberi Amerika’dan geldi. Arizona eyaletinde yaşayan Philip Harrison, ücretsiz iPhone 8 kazanmak için koluna T-Mobile dövmesi yaptırdı. Gerçi bizim insanımızın iPhone almak için böbreğini satışa çıkardığını düşününce, bu oldukça sıradan kalıyor.

Her şey 6 Ekim'de Philip Harrison’ın attığı tweet ile başladı: “Bana bir iPhone 8 verirseniz, herkesin görebileceği bir şekilde koluma T-Mobile logosunu dövme olarak yaptıracağım”

A deals a deal @JohnLegere, and the deed is done. I gave you my word, I'm forever representing team magenta #TattooForPhilip pic.twitter.com/UfxvkE70U4