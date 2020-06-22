Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Dış Hat Uçuşları İçin Önemli Açıklamalar Yaptı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dış hat uçuşları ile ilgili görüşmelere devam ettiklerini söyledi. Yaptığı açıklamalarda, çok önemli detaylara yer verdi. İşte merak edilen bütün detaylar.

Hem Türkiye'deki hem de yurtdışındaki insanların çoğu uçuşların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kimileri Temmuz itibariyle dış hat uçuşlarının başlayacağını düşünse bile, bazıları bu konuda biraz daha karamsar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ise uçuşlar hakkında 92 ülke ile görüşmeye devam ettiklerini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı belirsiz konuştu

Bakan Karaismailoğlu, "Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle iş birliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkelerle uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz." ifadeleri ile konuşmasına başladı. Buradan, Türkiye'nin dış uçuşlar konusunda oldukça istekli pozisyonunu görüyoruz.

Son dönemlerde yaptıklarından da bahseden bakan, "Hava yolu halkın yolu olacak" anlayışıyla yola çıktıklarını söyledi. Rakamlara bakıldığında; 2003 yılında 36 milyon olan hava yolu yolcu sayısı 2019 yılında 210 milyona yükseldi. Böylece rekabetçi bir ortam oluşturulmuş oldu. Fakat salgın nedeniyle her şey durma noktasına geldi.

Bakan sözlerini toparlarken, "O günden bu yana 47 havalimanımız daha salgına karşı önlemlerini aldı ve şu an 53 havalimanımız güvenli bir şekilde vatandaşımıza hizmet vermeye başladı. 15 Haziran'da 9 ülkede, 15 noktaya dış hat uçuşlarımız başladı. Salgının başladığını bugünden itibaren etkili önlemlerin büyük bir titizlikle uygulandığı havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayımız, iç hatlarda 14 bin 693, dış hatlarda ise 3 bin 872 olmak üzere toplamda 18 bin 565 oldu ve yaklaşık 1,5 milyon yolcu hava yolunu kullandı." ifadelerine yer verdi.

Genel olarak toparlamak gerekirse, dış hat uçuşlarının henüz belirsizliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Sizce Türkiye'deki havayolu şirketleri dış hatlara uçuş yapabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.