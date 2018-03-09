Ülkemizde Bulut Servislerin Değeri 115 Milyon Dolara Ulaştı

Son yılların popülerleşen platformlarından olan bulut depolama servislerinin, tüm dünya üzerinde 128 milyar dolar hacme ulaştığı belirtiliyor. Ülkemizdeki servisler ise 115 milyon dolarlık toplam değere sahip. Bu anlamda kısa bir süre içerisinde pek çok yerli bulut servisi ortaya çıktı.

Bulut depolamanın içine şirketlerin girmesiyle beraber pazardaki büyüme hızla arttı. Google'ın, Microsoft'un ve Apple'ın bolca yatırım yaptığı bu sektör, geçtiğimiz yıl itibarıyla 128 milyar dolara dayandı. Araştırma kuruluşu International Data Corporation (IDC) tarafından belirtilen bu değerin, 2021 yılında 266 milyar doları bulacağı söyleniyor. Ülkemizde ise şu anda 115 milyon dolar seviyesinde olan bu hacmin, 2018'in sonuna doğru 140 milyon dolara kadar tırmanacağı düşünülüyor.

Bu pazar payının yüzde 60'ını ABD servisleri oluşturuyorken geriye kalan kullanımın yüzde 25'i de Batı Avrupa'ya ait. Ayrıca IDC, 25 milyar dolar ile Asya/Pasifik bölgesinin bu alanda üçüncü en büyük bölge olduğunu dile getirdi.

Yerli Servisler de Küçümsenemeyecek Seviyede

Bu alanda ülkemizin en büyük temsilcilerinden olan Radore veri merkezi ve SkyAtlas, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. 2013 yılında gerçek bulut altyapısı sunmaya başlayan SkyAtlas, kullanıcılarına kullanılan alan kadar ödeme seçeneği tanıyor. Radore ise kişiye özel cloud sunucu sunmasıyla biliniyor. Bu anlamda yüzde 25 oranına ulaşan şirket, dünya ortalamasını geçmeyi başardı.

Ayrıca bu bulut servislerinin hızla arttığını ve kullanım konusunda da kullanıcılara büyük imkanlar tanıdıklarını belirtmek gerekiyor.