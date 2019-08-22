Ülkemizde Wi-Fi 6 Teknolojisi Test Edilmeye Başlandı

Türk Telekom, ülkemizde ilk kez Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisi için testlere başladı. Acıbadem yerleşkesinde kurulan laboratuvarda 802.11ax teknolojisiyle bir önceki nesil olan 802.11ac’ye göre 2,5 kat daha yüksek hıza ulaşıldı.

Türk Telekom yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk kez Wi-Fi 6 teknolojisini denediklerini ve başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi. Wi-Fi 6 teknolojisi sayesinde çok daha yüksek hızlarda kablosuz internet hizmeti sunulabilecek.

Wi-Fi 6 teknolojisi eski nesillere göre çok daha düşük güç tüketimi sağlamakta. Bu da demek oluyor ki cihazlar daha uzun pil ömrü sunacak. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, yaptığı açıklamada, Intel ile Wi-Fi 6 teknolojisini Türkiye’de ilk kez denediklerini belirtti.

Kıraç açıklamasının devamında şunları söyledi: "Wi-Fi 6'lı modemlerin, akıllı telefon ve taşınabilir bilgisayarların yaygınlaşması ve kablosuz ağ performansının artmasıyla, iş, eğlence, güvenlik, akıllı ev konseptli her türlü uygulama yüksek kapasiteli kablosuz ağlar üzerinden kullanılabilecek. Türk Telekom bu yöndeki ilk ve en önemli adımı atarak teknoloji ve inovasyondaki liderliğini bir kez daha gösterirken, müşterilerini de yeni teknolojilerle tanıştırmanın gururunu yaşayacak."

Yüksek hızlı Wi-Fi 6 modemler sayesinde gecikmelerde yüzde 75 oranında iyileşme olacak. Ayrıca Wi-Fi 6 teknolojisi yakın gelecekte hayatın her alanında karşımıza çıkacak olan IoT (nesnelerin interneti) cihazlarının sorunsuz çalışmasına olanak sağlayacak.