Ülkemizdeki Işık Kirliliği Gözlemevlerini Kullanılmaz Hale Getiriyor

Uzay ve yıldız gözlemleri yapan Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük ülkemizdeki ışık kirliliğine vurgu yaptı. Gereksiz elektrik kullanımına bağlı olarak gözlemevlerinin performansı düşüş yaşıyor.

Başta cadde, sokak ve park ışıkları olmak üzere aydınlatmalarda kullanılan yanlış armatürler yüzünden ışık kirliliğinin yaşandığını aktaran Prof. Dr. İbrahim Küçük, aynı zamanda ülkemiz adına büyük enerji kayıplarının oluştuğunu belirtti. Küçük'e göre gereksiz ışık kullanımı astronomiyi de doğrudan etkiliyor.

"Işık kirliliğinin hem sağlık açısından hem de gökyüzünü görebilme açısından farklı boyutları vardır. Örnek verecek olursak Kayseri 1,5 milyon nüfusa ulaştı ve çarpık kentleşme bu sorunu tetikliyor. 20 yıl önce Antalya'da bulunan TUBİTAK Gözlem evi ışıklar altında kalmaya başladı" ifadelerini kullanan Küçük, gözlemevinin rahat çalışabilmesi için 50 km'e kadar karanlık olması gerektiğini aktardı.

Belediyeler Işık Konusunda Tutumlu Olmalı

En başta belediyelerin tutumlu olmasını isteyen Türk Astronomi Derneği Başkanı, ülkemizdeki astronomi alanındaki bilimsel çalışmaların önünün kesilmemesine vurgu yaptı. İşte Küçük'ün konuya ilişkin açıklaması:

"Hem gökyüzünün parlaklığını arttırmak yönünde kullanılıyor hem de maddi boyutları var. Örnek olarak Ankara için yapılan bir çalışmada yılda 3 milyon TL'lik bir zarar tespiti anlamına geliyor. Yapılacak olan ise mevcut aydınlatmalara şapkalar konulacaktır. Her yeri aydınlatmak yerine istenilen bölgeyi aydınlatmak söz konusu olacaktır"