Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İçin Lifebox'tan Özel Klasör

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yılında kalplerimizdeki yerini bir an olsun kaybetmezken, bireysel depolama servisi lifebox, atamızın fotoğraflarını bulut sunucularda saklamak adına özel bir arşiv hazırlama kararı aldığını duyurdu.

Turkcell’in sahibi olduğu bulut depolama hizmetleri sağlayıcısı lifebox, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıldönümüne özel bir arşiv hazırlayarak, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve daha birçok özel arşivden taranan yüzlerce özel Atatürk fotoğrafını, lifebox uygulamasında herkese açık olarak sunacağını duyurdu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün silinemez mirasını bulut sunucular üzerinden kullanıcılarıyla paylaşmaya hazırlanan lifebox, böylece 10 Kasım gibi Türkiye’nin en önemli günlerinden birinde kullanıcılarının yüksek çözünürlüklü Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarına hızlıca ulaşmasının önünü açtı.

Lifebox tarafından tarafından yapılan açıklamaysa şu şekilde oldu: “10 Kasım'ın manevi değerini yaşatmak amacıyla kullanıcılarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel fotoğraflarının yer aldığı çok özel bir arşivle buluşturan lifebox'ta kullanıcılar, lifebox tarafından paylaşılan link altında yer alan lifebox Atatürk Arşivi klasöründen ulu önderin en güzel fotoğraflarını seçip, dilediğini tüm sosyal medya mecralarında kolayca paylaşabilecek.”,

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünü yad etmekle kalmayıp, devrimlerini, ideallerini ve nihai amaçlarını ve nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti kurmak istediğini tekrar anlayacağımız 10 Kasım gününde, sizin için özel hazırlanan fotoğraf albümünü görmek için ise aşağıdaki indirme bağlantısını takip edebilirsiniz.