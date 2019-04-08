Uluslararası Uzay İstasyonu, Bugün Çıplak Gözle Görülebilecek

İnsanoğlunun uzaydaki evi olan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), bu akşam 20:14’te İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Kayseri’den çıplak gözle görülebilecek.

ABD, Rusya, Kanada ve Japonya başta olmak üzere tam 16 ülke tarafından inşa edilen Uluslararası Uzay İstasyonu, ilk olarak 1998 yılında faaliyete geçmişti.

Bünyesindeki onlarca astronot ile 21 senedir aralıksız bir şekilde çalışmalar yürüten ISS, bu akşam Türkiye’nin üzerinden geçecek.

ISS’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, uzay istasyonu saat 20:14’te İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Kayseri’den herhangi bir ekipman kullanmaksızın çıplak gözle gözlemlenebilecek.

Her 90 dakikada bir Dünyayı turlayan ISS, yaklaşık 6 dakika sürecek olan geçişinin ardından gözden kaybolacak.

Ek olarak, NASA’nın ISS’e özel sayfasında paylaştığı canlı yayından Türkiye’yi ISS kameralarından görmek de mümkün olacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 2020 yılında sona ermesi planlanan görev süresi, ABD'nin bütçe artırımına gitmesi sonucunda 2024 yılına kadar uzatılmıştı.

ABD yönetimi, ISS'yi ticari olarak işletilen bir girişim haline getirmek istiyor. Dünya’nın alt yörüngesinde dolaşan bu devasa laboratuardan tamamen vazgeçmeyi düşünmeyen ABD, istasyonun özel sektöre devredilebilmesini sağlayan bir geçiş planı üzerinde çalışıyor.

Ticari kuruluşların desteği ile istasyonun çok daha fazla gelişebileceğini düşünen Trump yönetimi, ilerleyen yıllarda ISS'yi tamamen özel sektör aracılığıyla fonlamak istiyor.