Universal Studios, Evde Sinema Keyfi Yaşatacak

Corona virüsü nedeniyle sinema salonları geçici süreliğine kapatıldı ya da sayıları azaltıldı. Evde sinema keyfi başladı. Amerikalı film şirketi Universal Studios şaşırtıcı olarak sinemada oynayacak filmleri online izlemeye açacağını duyurdu. İşte evden izlenebilecek filmler

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçici olarak hizmet veremeyecek yerlerden birisi de sinemalar. Sadece sinema salonları kapatılmadı, film çekimleri de durduruldu ancak Univeral Studios sinema severleri heyecanlandıracak beklenmedik bir haber paylaştı. Beyaz perdede izleyicilerle buluşmaya hazırlanan filmler online olarak izlenmeye açılacak. Hem de vizyon tarihi ile aynı gün sunulacak. 20 Mart Cuma gününden itibaren izleyiciler aralarında The Invisible Man, Emma, The Hunt’ın bulunduğu filmleri 48 saatliğine kiralayıp izleyebilecek. Filmler Amerika’da 19.99 dolar fiyatla, uluslararası pazarlarda da neredeyse aynı fiyatla kiralanabilir olacak.

NBCUniversal CESO’su Jeff Shell “Universal Pictures, 2020’de istisnasız geniş ve çok çeşitli filmlere sahip. Bu filmleri ertelemek veya zor bir dağıtım ortamına bırakmak yerine, insanların bu filmleri hem erişilebilir hem de uygun fiyatlı evde izleyebilmeleri için bir seçenek sunmak istedik.” dedi.

Büyük ilgi göreceği düşünülen filmlerden Trolls World Tour, Hollywood’un corona virüsü ile mücadelesi olarak piyasaya sürülemeyen yapımlardan biri. Fast and Furios 9 çıkış tarihi de salgın nedeniyle bir yıl sonraya alındı. Paramount’un A Quiet Place 2 filmi, Disney’in Mulan filmi, MGM’nin James Bond filmi No time to Die süresiz olarak rafa kaldırıldı.