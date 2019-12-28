Üniversite Öğrencilerinin WhatsApp Karnesi: Günde 5 Saat

Sosyal medya sadece telefonunuzu değil aynı zamanda sosyal davranış biçimlerinizi de etkiliyor. Bu sonucu ortaya koyan araştırma Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulunca yapıldı.

Türkiye'den 100'ün üzerinde üniversiteden 28 bin 520 öğrenci bu araştırmaya katıldı. Böylece katılımcı sayısı bakımından dünyanın en büyük araştırması ortaya çıkmış oldu. AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, son derece önemli açıklamalarda bulundu.

Whatsappiens kavramı ilk defa ortaya atıldı

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarına yoğun ilgi devam ederken, WhatsApp bazen hesaba katılmıyor. Ancak yapılan araştırma WhatsApp faktörünün de önemli bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Çomaklı, "Dijitalleşen dünyada 1,5 milyardan fazla insan birbiriyle haberleşmek amacıyla WhatsApp'ı kullanıyor. İnsanlar artık WhatsApp üzerinden iletişim kurmakta ve düşüncelerini, duygularını veya karşı tarafa iletmek istedikleri bütün mesajları sözlü veya emojiler aracılığıyla iletmeye çalışmaktadırlar. WhatsApp insanlara karşı taraftan yanıt alamadıkları ya da kendisine dönüş yapılmadığı zaman hayal kırıklığı gibi olumsuz duyguları da yaşadıkları bir ortamda sunmaktadır." İfadelerine yer verdi.

Çomaklı konuşmanın devamında, "Yüzde 10'a yakın bir kesim de istismara uğradığını bildirdi. Yüzde 25'e yakın bir bölümde mesajlaşırken yanlışlıkla paylaşımda bulunduğunu ifade etti. 'WhatsApp gruplarından bir kişi ya da grubun hedefinde kaldım' diyenler de yüzde 12-13 seviyesinde. 'Başka birini hedef aldım' diyenlerde yüzde 10 seviyelerinde. 'Whatsappiens' dediğimiz davranış türü, hem kişileri hedef aldığını hem de kendisinin hedef olduğunu söylüyor. Yüzde 10'luk kesim, WhatsApp üzerinden halkı galeyana getirecek toplu mesaj aldığını bildirmiş." diyerek tamamladı.

Whatsappiens kavramı, çok fazla Whatsapp kullanan kişiler için tercih ediliyor. Peki sizce gerçekten de WhatsApp konusunda durum bu kadar vahim mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.