Ünlü Çiftin Ayrılık Videosunu 20 Milyon Kişi İzledi

Dünyanın en çok ziyaret edilen sosyal medya platformlarından bir tanesi olan YouTube’ta, iki tanınmış Youtuber Liza Koshy ve David Dobrik’in ayrılık videosu, en çok izlenenler arasına girdi. İkilinin ayrılıklarını açıkladıkları bir garip video, 20 milyondan fazla izleme aldı.

22 yaşındaki Liza Koshy, herkesin alabileceği rastgele eşyalar hakkında bilgiler veren kananıyla YouTube’un tanınmış isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Çok izlenen videonun diğer aktörü 21 yaşındaki David Dobrik ise hazırladığı eğlenceli vlog'lar ile milyonlarca kişiye ulaşmıştı. Sevgili oldukları bilinen ve toplamda 21 milyon aboneye ulaşan ikilinin yayınladığı ayrılık videosuysa en çok izlenenler arasında girdi.

Milyonlarca hayranı olan ikili, çektikleri videoda yaklaşık 6 ay önce ayrılma kararı aldıkları ama o günden bu yana arkadaşlıklarını sürdürdüklerini belirttiler. Keza bu altı aylık süreç içerisinde birbirleriyle video yayınlamaya devam eden Liza ve David, yayınladıkları bu videoyla hayranlarını bir hayli şaşırttılar.

İşleri gereği çok yoğun olmaları ve birbirlerine zaman ayıramamaları sebebiyle ayrılık kararı aldıklarının altını çizen Liza ve David, hemen yukarıda görebileceğiniz kısa videoyla birlikte ayrılık kararlarını ve sebeplerini ayrıntılı olarak açıkladılar. Hayatın olağan akışında sürekli görebileceğimiz bu tür bir ayrılın neden 20 milyon izlendiğiyse gizemini korumaya devam ediyor…